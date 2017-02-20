به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی ضمن دیدار با هنرمندان در مجموعه پلازای ولی عصر گفت : میدان ولی ولی عصر در سیطره ورقه های آهنی بود، این در حالی بود که همه فکر می کردند بلاخره پشت ورقه آهنی چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

وی افزود: خوشبختانه از امشب این ورقه ها جمع و پلازای میدان ولی عصر آماده تحویل یه مردم می شود. حسینی تاکید کرد:شهر ما باید انسان محور شود و خودرو محور شدن شهر با طبیعت انسان تعارض دارد که این فرهنگ باید اصلاح شود.

به گفته حسینی، در شهرهای بیشرفته دنیا این سیکل خودرو محوری در حال قطع شدن است افزود:باید در جامعه مردم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند که این امر مستلزم توسعه زیر ساخت های توسعه حمل ونقل عمومی است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۳۰ هزار نفر در پروژه خط شش وهفت مترو تهران کار می کنند که این امر نوید چشم انداز روشنی را در این رابطه می دهد. معاون شهردار تهران با تاکید بر استفاده فرهنگی از فضای پلازای ولی عصر گفت :این فضا قابلیت تجمع فرهنگی مردم را داراست و می توان با توجه به معماری سنتی این فضا بحث های فرهنگی در این مجموعه دنبال خواهد شد که می توان گفت سه هزار متر از فضای فرهنگی تخصیص داده شده است.

معاون شهردار تهران همچنین در حاشیه بازدید جمعی از هنرمندان، بازیگران و اصحاب هنر از مجموعه پلازای ولیعصر(عج) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام تلاشمان را انجام خواهیم داد که این پلازا هر چه سریعتر و تا پیش از نوروز آتی آماده و در اختیار مردم قرار گیرد گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته و بنا به دلایلی شهرمان خودرو محور شده و باید با انجام کارهای مختلف تهران را به سمت شهر انسان محور سوق دهیم و مردم باید به این باور برسند که به جای استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی از دوچرخه، وسایل حمل و نقل عمومی و یا حتی به جای استفاده از خودرو پیاده روی کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه باید زیرساخت‌های حمل و نقل پاک را فراهم کنیم گفت: به امید خدا خط شش، هفت و فرودگاه امام خمینی (ره) که دارای هفتاد ایستگاه به طول ۱۰۰ کیلومتر است طی امسال و سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ هزار کارگر به طور شبانه روز زیر شهر تهران فعالیت می‌کنند گفت: این پلازای ولیعصر(عج) یک سازه ۴۲ هزار متری است که در چهار گوشه میدان ولیعصر (عج) برای آن دسترسی‌هایی در نظر گرفته شده است تا مردم دیگر از عرض خیابان عبور نکنند.

وی با بیان اینکه این پلازا محل تقاطع خط سه و شش مترو است گفت: از این فضا به هیچ عنوان برای فعالیت‌های تجاری استفاده نخواهد شد بلکه ۳۰۰۰ متر فضای این پلازا در راستای ارتقای فرهنگ و دانش مردم به فضای فرهنگی بدل می‌شود و به هیچ عنوان مال و تجاری سازی در این پلازا نداریم.

حسینی در ادامه با بیان اینکه مترو ستون فقرات حمل و نقل است و باید در کنار آن از سایر مدهای حمل و نقل همچون تاکسی، اتوبوس و ... استفاده کنیم گفت: ۸۰ درصد آلودگی هوا متعلق به وسایل حمل و نقل است که در این میان ۴۰ درصد آلودگی تنها متعلق به ۱۰ درصد خودروها است که باید با سرعت نسبت به حل و رفع این چالش‌ها و منابع عمده آلایندگی اقدام کنید.

وی با اشاره به ویژگی‌های زیباشناختی و معماری این پلازا گفت: به غیر از مباحث فنی ما باید با تغییر نوع معماری فضا را برای ورود مردم به این پلازا جذاب‌تر می‌کردیم و بر همین اساس سعی کردیم با الهام از معماری ایرانی – اسلامی فضا را آماده تر کنیم.

وی با بیان اینکه کف این پلازا با آجر که یکی از قدیمی‌ترین نمادهای معماری ایرانی است پوشانده و قرنیزهای دور این پلازا نیز منبعث از نام حضرت ولیعصر (عج) است گفت: به زودی مسابقه‌ای نیز برای طراحی المان و نماد این پلازا برگزار خواهد شد که مردمی که از بیرون به این میدان نگاه می‌کنند متوجه خاص و شاخص بودن آن شوند.

حسینی با بیان اینکه این پلازای ۴۲ هزار متری در هفت طبقه احداث خواهد شد که محل تقاطع خط سه و شش مترو نیز هست گفت: با برچیده شدن حصار کارگاهی که سالیان متمادی در دور میدان وجود داشت و توسعه و ترمیم فضای سبز اطراف آن سعی می‌کنیم که این میدان را تا قبل از عید نوروز ۹۶ به مردم تحویل داده و مردم نیز از این فضای امن به عنوان محلی برای تردد استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این ۳۰۰۰ متر فضای فرهنگی در پلازای ولیعصر(عج) فرصت مناسبی است تا در راستای ارتقای سطح فرهنگ مردم اقدام شود گفت: به دلیل اینکه بخشی از این فضا مسقف نیست، می‌توان برای ترویج هنر خیابانی نیز از این فضا استفاده کرد.

حسینی در ادامه با بیان اینکه با همکاری پلیس راهور ۱۹۸ نقطه ترافیکی در تهران شناسایی شد که با اصلاح هندسی قابل حل است گفت: هر منطقه شهرداری تهران حل سه گره ترافیکی عمده را در دستور کار قرار داده و اگر برای حل این نقاط نیازمند مجوز شورای عالی ترافیک نیز باشیم حتما در راستای حل این مشکلات ترافیکی مجوزات لازم را نیز اخذ خواهیم کرد.

حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا ساخت پلازای ولیعصر(عج) به بخش خصوصی واگذار نشد گفت: خط شش متروی تهران دقیقا در میدان ولیعصر (عج) از زیر خط سه عبور می‌کند و با یکدیگر تقاطع دارند و به دلیل حساسیت موضوع شاید کسی مسئولیت ساخت این پلازا را قبول نمی‌کرد و نکته دیگر این است که ما به میدان ولیعصر(عج) به عنوان یکی از ورودی‌های مترو نگاه می‌کردیم و بعدا به این فکر افتادیم که می‌توان با توسعه این ورودی آن را به یک محل عمومی عبور و مرور مردم بدل کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که راسته فرهنگی پلازای ولیعصر(عج) به سرنوشت زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج) بدل نشود گفت: موفقیت نسبی است و ممکن است برخی‌ها این تصور ناموفق بودن در خصوص زیرگذر فرهنگی چهارراه ولیعصر را نداشته باشند اما چیزی که مهم است اینکه ۳۰۰۰ متر فضای پلازای ولیعصر (عج) به امور فرهنگی اختصاص داده می‌شود و قطعا تجاری نیست و تمام مطرح شده در این راسته نیز فرهنگی خواهد بود و از آنجایی که ترویج کتاب و فرهنگ کتابخوانی نقش بسزایی در ارتقای سطح فرهنگی مردم دارد قطعا یکی از مسائل مورد تاکید در این راسته کتاب خواهد بود که در دستور کار معاونت فرهنگی مترو نیز قرار داده شده است.