خواننده پاپ «تلنگر» را منتشر می کند/ همکاری با محسن یگانه

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «تلنگر» به عنوان چهارمین آلبوم مستقل مهرداد شهسوارزاده در مقام تهیه کننده و خواننده طی روزهای آینده توسط شرکت «سل فا» به مدیریت مجید طوسی در دسترس علاقه مندان موسیقی پاپ قرار می گیرد. این آلبوم شامل ۱۰ قطعه موسیقی با ترانه هایی از بابک صحرایی، محسن یگانه، امیر ارجینی، حدیث دهقان، محمدکاظمی، لی لا رضایی، شهاب اناری و امیر بذرافشان است.

شهاب اکبری آهنگساز، محسن یگانه، مهرداد شهسوارزاده، حسین قربان پور و مهدی رامشک به عنوان تنظیم کننده در این آلبوم حضور دارند، ضمن اینکه نیما اورکی نوازنده جوان پیانو که به تازگی در رویدادهای بین المللی عناوینی را کسب کرده به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده یکی از قطعات، در آلبوم حضور دارد.

مهرداد شهسوارزاده از جمله خوانندگان موسیقی پاپ کلاسیک است که سال ۷۷ با آلبوم «شوکا» وارد عرصه موسیقی شد. وی از جمله شاگردان زنده یاد بابک بیات به شمار می رود که سال ۸۴ با اثر «دریا» مورداستقبال مخاطبان قرار گرفت. او طی سال های بعد آلبوم «فال» را نیز را وارد بازار موسیقی کرد. این خواننده سال ۸۲ در سریال «خاکستر و باد» در تیتراژ پایانی با ناصر عبداللهی قطعه ای مشترک را اجرا کرد که آلبوم موسیقی آن توسط شرکت سروش منتشر شد .