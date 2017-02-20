باند جعل و کلاهبرداری در مازندران متلاشی شد

سرهنگ عبدالله رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی مراجعه زنی به پلیس آگاهی استان و طرح شکایتی مبنی بر کلاه‌برداری و اخاذی از وی از سوی افرادی ناشناس، موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام تحقیقات از شاکیه و تحقیقات گسترده میدانی فردی به نام "ر- ب" ۳۸ ساله دارای سوابق متعدد کیفری در امر جعل و کلاه‌برداری را شناسایی کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان، افزود: ماموران در ادامه تحقیقات با هماهنگی قضائی این فرد را به همراه زنش که مدیریت یک باشگاه ورزشی را بر عهده داشتند، دستگیر کردند و موردتحقیق و بازجویی قراردادند.

سرهنگ رضوانی، خاطرنشان کرد: ماموران همچنین در بازرسی از محل فعالیت این افراد تعدادی اسناد و مدارک جعلی به همراه چک سرقتی، یک دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه لب تاپ، یک دستگاه رایانه خانگی و یک دستگاه گوشی تلفن همراه کشف کردند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس به بزه انتسابی با همکاری فردی دیگر اقرار کردند که با هماهنگی قضائی متهم دیگر این پرونده نیز دستگیر شد.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اظهار داشت: متهم در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس هدف خود از اسناد و مدارک جعلی را اخذ دسته‌چک و دریافت تسهیلات بانکی و کلاه‌برداری از شرکت‌های بیمه اعلام کرد.