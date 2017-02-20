کشف بیش از ۸۰ هزار نوع مواد محترقه غیر مجاز در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتةامی استان زنجان، سرهنگ علی آزادی اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق وعرضه مواد محترقه غیر مجاز شناسایی ودستگیری قاچاقچیان در دستور کار عوامل انتظامی استان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد : با انجام کار اطلاعاتی ماموران انتظامی شهرستان زنجان موفق شدند در یک عملیات از یک دستگاه سواری پراید ۸۰ هزارو ۵۶۸ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف کنند.

سرهنگ آزادی خاطر نشان کرد : در راستای پیشگیری از بروز خطرهای احتمالی مواد محترقه و منفجره در آخرین روزهای سال، طرح تشدید برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه در دستور کار فرماندهی انتظامی استان زنجان قرار دارد.

کشف ۲هزارو ۴۵۵عدد انواع مواد محترقه درابهر

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر ابهر از کشف بیش از دو هزارو ۴۵۵ عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ برزو مهدیخانی گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر اینکه افرادی سودجو اقدام به خرید و فروش مواد محترقه غیرمجاز می نماید رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی اذعان داشت: با انجام کار اطلاعاتی ماموران موفق شدند طی یک عملیات جداگانه از دو سود جو و قاچاقچی دو هزارو ۴۵۵ عدد مواد محترقه غیرمجاز کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با بیان اینکه متهم به هویت "ع . الف " و " ح . ف " دستگیر شدند گفت : متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع محترم قضائی شدند.

مهدیخانی از مردم و خانواده ها خواست به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار چهارشنبه آخر سال ضمن همکاری با پلیس موارد مشکوک را از طریق فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف بیش از ۱۶ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در طارم

فرمانده انتظامی شهرستان طارم از کشف ۱۶ هزار و ۱۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز دراین شهرستان خبرداد.

سرهنگ فریدون اوجاقلو گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان هنگام گشت زنی در شهر آببر به یک محموله رها شده در کنار خیابان مشکوک شده و آن را تحت نظر قرار دادند.

وی با تاکید بر اینکه پس از دقایقی راننده یک دستگاه وانت نیسان برای بارگیری محموله مذکور دست به کار شد، افزود: خودرو مذکور پس از بارگیری کالا متوقف و راننده ۲۵ ساله آن نیز دستگیر شد.

اجاقلو با بیان اینکه در بازرسی از محموله این خودرو ۱۶ هزار و ۱۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف شد، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.