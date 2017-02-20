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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

فرماندار ریگان:

کشف یک جسد در شهرستان سیل زده ریگان/علت مرگ مشخص نیست

کشف یک جسد در شهرستان سیل زده ریگان/علت مرگ مشخص نیست

کرمان – فرماندار ریگان با اشاره به کشف یک جسد در روستای مهدی آباد ریگان گفت: مشخص نیست که مرگ این فرد در اثر سیلاب باشد و بررسی ها در این خصوص در حال انجام است.

امین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک جسد در انتهای روستای مهدی آباد پیدا شده که علت مرگ در دست بررسی است.

وی با اشاره به وجود رودخانه در این روستا ادامه داد: روستای مهدی آباد درگیر سیلاب نبود و هنوز مشخص نیست که مرگ این فرد در اثر سیلاب باشد.

باقری گفت: احتمال اینکه مرگ این فرد در اثر وقوع سیلاب باشد اندک است و ممکن است بعد از فروکش کردن سیلاب برای رد شدن از رودخانه دچار حادثه شده باشد.

فرماندار ریگان گفت: هویت این فرد مشخص شده است.

این در حالیست که محمد رحیمی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ریگان در گفتگو با یک رسانه محلی ضمن تایید خبر کشف یک جسد در حوالی روستای میرآباد بخش گنبکی ریگان گفت: بر اساس بررسی های اولیه این جسد که جنسیت آن مرد است، توسط سیلاب هایی که در این چند روز در مناطق عشایری و روستایی ریگان به وقوع پیوسته توسط آب به این منطقه آورده شده است.

کد مطلب 3912678

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