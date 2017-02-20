جشنواره و نمایشگاه عیدانه در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه بعدازظهر دوشنبه در اولین جلسه کمیته فرهنگی ستاد راهیان نور و کمیته فرهنگی اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات نوروزی با اشاره به اینکه ستاد راهیان نور یکی از ستادهای تاثیرگذار است، افزود: باید زحمات و تلاش ایثارگران انتقال یابد و جوانان آگاه شوند که در چه شرایط سختی مقاومت کردیم.

عشریه با اشاره به اینکه انتقال ارزش‌ها باید به درستی تبیین شود، افزود: کمیته‌های فرهنگی باید بتواند با برنامه‌ریزی و تصمیمات درست موجبات تقویت این ارزش‌ها را فراهم کند و جانبازان و رزمندگان به‌عنوان قهرمانان ملی، بخشی از راویان این ارزش‌ها هستند و تدوین تاریخ همین امر هست

عشریه در رابطه با کمیته ستاد تسهیلات سفر گفت: هر ساله در ایام نورزو با توجه به ایام تعطیلات و شرایط خاص استان شاهد ورود مسافرین از اقصی نقاط کشور به استان هستیم و از این جهت باید برنامه‌ریزی خاصی در این ایام انجام شود تا بتواند موجب تقویت فرهنگ اسلامی ایرانی و بهبود خدمات به مردم شود.

وی افزود: بروشورهای گردشگری و فرهنگی توسط شهرداری، میراث فرهنگی، هلال‌احمر و نیروی انتطامی تهیه تا در چادرهای هلال احمر در مبادی شهر به مسافران تحویل داده شود تا مسافران اماکن فرهنگی و گردشگری شهرستان را بشناسند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری بر فضاسازی سطح شهر و نصب المان‌های مرتبط توسط شهرداری ساری و برپایی چادر اقامه نماز در کمپ‌های هلال احمر تأکید و پیشنهاد کرد که بلیط سینماها برای افزایش جذب مخاطب نیم‌بها شود.

وی همچنین بر اخذ مجوزهای لازم برای مراسم‌های عمومی و هماهنگی لازم با نیروی انتظامی برای حرکت کارناوال‌ها در سطح شهر تأکید کرد.