شاخص هاي استاد به دانشجو در دانشگاه هاي غير دولتي قابل دفاع نيست / 70 درصد اعضاي هيات علمي تا پايان برنامه چهارم استاديار به بالا مي شوند

دكتر " حسن خالقي " - معاون آموزشي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اينكه آموزش عالي كشور به سرعت در حال رشد است افزود: در آموزش عالي دولتي اكنون نسبت استاد به دانشجو1 به 18 است و سياست وزارت علوم اين است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه بيش از 70 درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه ها استاديار به بالا باشند.

وي شاخص هاي استاد به دانشجو را در دانشگاه هاي غير دولتي قابل دفاع ندانست و گفت: بر اين اساس اصلاح نسبت استاد به دانشجو و جذب و ارتقا اعضاي هيات علمي به طور جدي در دستور كار قرار دارد.

معاون آموزشي وزارت علوم در خصوص شاخص استاد به دانشجو در دانشگاه پيام نور اضافه كرد: تا پايان برنامه چهارم توسعه نسبت استاد به دانشجوي اين دانشگاه طي 2 فاز در ابتدا 1 به 250 و سپس 1 به 150 مي رسد. شاخص آموزش نيمه حضوري به روش الكترونيك در دنيا يك به 250 است اما در دانشگاه پيام نور به دليل اينكه سيستم آموزش نيمه حضوري سنتي است يك به 150 در نظر گرفته شده است.

وي درصد دانشجويان تحصيلات تكميلي به كل دانشجويان را نيز يكي از شاخص هاي رشد آموزش عالي در دنيا ذكر كرد و گفت: در آموزش عالي بخش دولتي نزديك به 300 هزار دانشجو شاغل به تحصيل هستند كه از اين تعداد، 60 هزار نفر كارشناسي ارشد و بيش از 10 هزار نفر دكتري هستند. بنابراين در بخش دولتي جمعا 70 هزار دانشجوي تحصيلات تكميلي تحصيل مي كنند كه به طور متوسط اين رقم معادل 22 درصد كل دانشجويان دانشگاه هاي دولتي وابسته به وزارت علوم را تشكيل مي دهد. اما با احتساب دانشگاه هاي آزاد، پيام نور، غير انتفاعي، علمي كاربردي و آموزشكده هاي فني و حرفه اي در مجموع 6 درصد از كل جمعيت دانشجويي را دانشجويان تحصيلات تكميلي تشكيل مي دهد.

خالقي افزود: در بخش دكتري نيز تعداد دانشجويان بورسيه اعزام به خارج در اين مقطع به 100 نفر در سال رسيده و دانشگاه هاي داخل هر ساله 2هزار و 500 دانشجوي دكتري تربيت مي كنند.

وي اظهار داشت: در حال حاضر هرم نيروي انساني كشور در بخش كارداني ضعيف است كه اصلاح آن در كنار توسعه تحصيلات تكميلي ضروري است.