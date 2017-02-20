اجرای طرح مبارزه با اعتیاد در جامعه کارگری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در جامعه اسلامی یکی از شاخصه های اصلی و اساسی سلامت جامعه است که سلامت هر جامعه ای لازمه ها و مقدماتی دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین لازمه رشد و توسعه هر کشوری داشتن سرمایه است، بیان کرد: یکی از ارزشمندترین سرمایه های رشد و توسعه هر کشوری نیروی انسانی بوده و داشتن سلامت جسمی، روحی و روانی یکی از مهمترین نیازهای این سرمایه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، بیان داشت: در راستای اجرای این طرح بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور تفاهم نامه ای منعقد شده است.

اجرای طرح کاهش بزهکاری اجتماعی در فضای مجازی

سنجری با بیان اینکه در این تفاهم نامه چهار برنامه برای وزارت تعاون پیش بینی شده اما یک برنامه مربوط به حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، عنوان داشت: این برنامه تحت عنوان کاهش بزهکاری اجتماعی در فضای مجازی در سطح استان پیگیری می شود که برای انجام این برنامه راهکارهایی در تفاهم نامه پیش بینی شده است.

وی، برگزاری نشست های استانی، کارگاه های آموزشی و ایجاد حساسیت در جامعه را از جمله راهکارهای اجرایی این برنامه عنوان کرد و گفت: جامعه هدف این برنامه نیز کودکان شش تا ۱۸ سال هستند که تأکید بر افراد نخبه و تیزهوش و خانواده آن ها است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از اختصاص ۱۰۰ میلیون ریال برای اجرای این برنامه خبر داد و گفت: هنوز هیچ رقمی از این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است.

سنجری با بیان اینکه مقرر شده برای اجرای این برنامه بین وزارت تعاون و کار و وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه منعقد شود، ادامه داد: همچنین برای ارائه آموزش ها نیز موسسات و مراکز مورد تایید دو دستگاه مشخص شوند.

وی اضافه کرد: علاوه بر همه این ها وزارت تعاون در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به خصوص در زمینه ارتقا مهارت های زندگی کارگران و خانواده آن ها و پیشگیری از اعتیاد نیروهای شاغل در بنگاه های اقتصادی نیز وظایفی برعهده دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در رابطه با مباحث اعتیاد در حوزه جامعه کارگری نیز گفت: در سال گذشته طرح پژوهشی در سطح استان انجام و درصد گرایش به مواد مخدر مشخص شد.

سنجری با اشاره به اینکه امسال نیز طرح ملی کاج در بخش کارگری اجرا می شود، بیان داشت: این طرح ملی مبارزه با اعتیاد در جامعه کارگری بوده که طبق هدف گذاری این طرح در پنج سال باید اعتیاد بین جامعه کارگری ۲۵ درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: در همین راستا تاکنون ۲۵ دوره آموزشی برای کارگران خانواده آن ها، کارفرمایان، بهداشت یاران در سطوح مختلف برگزار شده است.