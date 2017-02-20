زمان برگزاری فینال لیگ برتر وزنه برداری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم و فینال لیگ برتر وزنه برداری بزرگسالان باشگاه های کشور با حضور تیم‌های مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری اهواز، ذوب آهن اصفهان، نیروی زمینی ارتش، رعد پدافند و نیروی هوایی همدان طی دو روز (۵ و۶ اسفندماه) به میزبانی باشگاه شرکت ملی حفاری در شهر اهواز برگزار می شود.

همچنین؛ پس از گذشت چهارهفته از لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های کشور، تیم ذوب آهن اصفهان با ۲۲۸۸ امتیاز صدرنشین است. شرکت ملی حفاری اهواز با ۲۲۷۲ امتیاز و مناطق نفت خیز جنوب خوزستان با ۲۲۷۱ امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. رعد پدافند با ۲۲۳۶ امتیاز در رده چهارم، نیروی زمینی ارتش و عقاب نیروی هوایی نیز به ترتیب با ۲۱۸۱ و ۱۹۲۳ امتیاز، تیم های پنجم و ششم جدول رده بندی هستند.