درخواست ارتش سوریه از ساکنان حومه حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای از ساکنان حومه شرقی حلب خواست که به خانه و کاشانه خود بازگردند.

ارتش سوریه از مناطق و روستاهای تیارة، شحشور، صفة، عفرین، شامر، المقبلة، الرحمانیة، فاح، أعبد، جب غبشة، جب الکلب، السین، برلهین، وریدة، صوران، مران، طنبر، سرجة کبیرة، سرجة صغیرة، المدیونة، الشیخ دن، مشرفة تل مکسور، قطر، تل حطابات، عفش، الودیعة، طیبة الاسم، عین الجماجمة، شربع، عنجارة، عین الجحش، عران، العبودیة، العجوزیة، سریب، طنوزة، الدویکیة، الزعلانة، أم تریکیة، مشرفة تل مکسور الجروف، رسم العلم، الزرزور . الجدیدة خواست که با توجه به برقراری امنیت و ثبات به مناطق خود بازگردند.

در این بیانیه تاکید شده است: ارتش با همکاری دست اندرکاران اقدام به ارائه تسهیلات و خدمات لازم برای کسانی که به مناطق خود باز می گردند، می کنند.