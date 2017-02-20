بیش از ۱۹ هزار نفر در استان کردستان وام ازدواج دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، هیرش رضایی ظهر روز دوشنبه دوم اسفند ماه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در دفتر معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان برگزار شد، گفت: آذر ماه سال جاری از سوی وزارت ورزش جوانان به استان های سراسر کشور ابلاغ داده شد که کمیته ساماندهی امور جوانان با نظارت اداره ورزش و جوانان در استان تشکیل شود و در این راستا جلساتی تشکیل شده است.

وی افزود: در این جلسه به مصوبات جلسه قبل می پردازیم و موضوع مهمی که اکنون وجود دارد فعالیت ادارات و ارگان هایی است که در راستای اهداف این کمیته فعالیت هایی انجام می دهند و از آنها در خواست می شود که گزارش فعالیت و عملکرد خود را به دبیر خانه این کمیته یعنی اداره کل ورزش و جوانان ارسال کنند.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: موضوع دیگری که باید بررسی شود تسهیل دادن وام ازدواج به جوانان است که برخی کمبود اعتبار یا وجود ضامن را بهانه می کنند و باید این موضوع بررسی شود تا جوانانی که در شرف ازدواج هستند به آسانی تسهلاتی را دریافت کنند.

رضایی گفت: از سوی بانک های عامل در استان از آغاز سال ۹۵ تا ۱۸ بهمن ماه سال جاری ۱۹ هزار و ۳۷۸ نفر با میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده اند که صندوق کار آفرینی امید، بانک صادرات و ملت بیشترین همکاری و تعداد وام را در بین بانک ها به متقاضیان داده اند.

وی از برگزاری همایشی در خصوص ساماندهی امور جوانان خبر داد و گفت: در هفته های آینده همایشی را در خصوص ساماندهی و آموزش امور جوانان برگزار خواهیم کرد و در این همایش از فعالان و بانک هایی که همکاری با جوانان را داشته اند تقدیر و تشکر خواهد شد و همچنین هیات امنای مجمع خیرین ازدواج در این جلسه تشکیل می شود.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: طبق تعهدی که داده شده است تا پایان سال جاری کلاس هایی را با همکاری امور خانواده و مدرسانی که از تهران و از داخل استان دعوت شده اند در خصوص آموزش و آمادگی جوانان قبل و بعد از ازدواج برگزار خواهد شد.