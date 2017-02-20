به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر مطهری ظهر دوشنبه در جلسه کارگاه توانمندسازی جوامع روستایی و عشایر در مناطق محیطزیست خراسان شمالی اظهار کرد: حدود دو سال است که این سازمان برای حفاظت از محیطزیست به سمت استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی سوق پیداکرده است.
مطهری افزود: محوریت اصلی استفاده از این ظرفیتها، توانمندسازی جوامع بومی و محلی برای حفاظت از محیطزیست است.
وی تصریح کرد: به این منظور کارگاههای توانمندسازی جوامع بومی و محلی، روستاییان و عشایر باهدف استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی برگزارمیشود چراکه توانمندسازی جزء با آموزش این قشر محقق نمیشود.
مدیرکل محیطزیست استان بابیان اینکه دهیاران بهعنوان پل ارتباطی بین مسئولان و روستائیان هستند، گفت: ارتقاء دانش و مهارت روستائیان و دهیاران در رابطه با مسائل حفاظت زیست محیط بسیار مهم است.
مطهری با اشاره به اهمیت موضوع حفاظت از محیطزیست، اظهار کرد: جوامع محلی، روستا و دهیاران در این عرصه نقش مؤثر در امر حفاظت از محیطزیست دارند، به همین منظور اجرای طرح توانمندسازی و آموزش دهیاران در دستور کار این سازمان قرارگرفته است.
وی بیان کرد: در کارگاه آموزشی مباحث زیستمحیطی و حفاظت از محیطزیست به دهیاران آموزش داده میشود چراکه ارتقاء آگاهی این افراد بهعنوان پل ارتباطی بین مسئولان، جوامع روستایی و عشایری مسئله حفاظت از محیطزیست را افزایش میدهد.
وی تصریح کرد: جوامع بومی، محلی و روستایی بهعنوان قشرهای درگیر با محیطزیست با استفاده از این ظرفیت علاوه بر ایجاد اشتغال، مهارت آنان در حفاظت از محیطزیست افزایش و آسیب زدن به محیطزیست کاهش مییابد.
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