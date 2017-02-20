نمایشگاه عکس و غذاهای محلی دشتی برگزار شد

حمیده ماحوزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه عکس عبدالرسول قاسمی هنرمند خورموجی در حاشیه مراسم پایانی جشنواره پایتخت کتاب و روستاهای برتر دوستدار کتاب در تالار وحدت تهران برگزار شد.
وی اضافه کرد: همچنین نمایشگاهی از غذاهای بومی محلی روستای درازی شهرستان دشتی در تالار وحدت در معرض دید عموم قرار گرفت که شاهد استقبال خوبی از این نمایشگاه بودیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: معاون وزیر ارشاد از این نمایشگاه بازدید کرد.
وی به اهمیت برگزاری این نمایشگاهها اشاره کرد و ادامه داد: در چنین نمایشگاههای به خوبی آئین و رسوم و نحوه زندگی مردم تشریح شده است و زمینه آشنایی همه مردم ایران را فراهم میسازد.
ماحوزی با اشاره به اینکه این تصاویر باعث انتقال تجارب میشود، افزود: این عکسها نشان میدهد که زندگی و گذشته ما چگونه بوده و علاقه مردم چه بوده است.
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