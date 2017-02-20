رونمایی از نماد میدان انقلاب تا پایان سال/اتمام مرمت سردرباغ ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده در نشست خبری طرح استقبال از بهار سال ۹۶ ضمن تشریح اقدامات سازمان زیباسازی برای استقبال از ایام نوروز گفت: این سازمان همه ساله در حوزه تبلیغات فرهنگی و کارهای هنری و محیطی اقداماتی را برای استقبال از بهار انجام داده که امسال نیز علاوه بر موضوعات فرهنگی و کارهای هنری و محیطی به موضوعات فنی و عمرانی و پیرایش شهر توجه ویژه کرده است.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان زیباسازی شهر تهران ارتقای سیما و منظر شهری است، اظهار کرد: امسال نیز در ایام پایانی سال همزمان با شهادت حضرت زهرا که از نیمه اسفندماه آغاز می‌شود برنامه‌هایی برای استقبال از بهار در دستور کار این سازمان قرار گرفته است همچنین برنامه‌های ویژه‌ای در تقارن با ایام ولادت حضرت زهرا و روز مادر و همچنین ۱۳ رجب در فروردین‌ماه سال ۹۶ تدارک دیده شده است.

مدیرعامل زیباسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه سی‌ و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم نیز برگزار می شود، عنوان کرد: فضاسازی و اطلاع‌رسانی این مسابقات با سازمان زیباسازی است که در همین راستا طی جلسات متعدد با اوقاف، محتوای فضاسازی و اطلاع‌رسانی توسط کمیته اوقاف به ما ارائه می‌شود که طرح‌ها و گرافیک‌ها نیز توسط سازمان زیباسازی طراحی خواهد شد.

علیزاده با اشاره به اینکه المان میدان انقلاب تا پایان سال با بهره‌ گیری از معماری اسلامی، کاشی‌کاری فیروزه‌ای می شود، ادامه داد: ۲۲ فواره که نشانه‌ای از یوم‌الله ۲۲ بهمن است در این میدان نصب خواهد شد که با توجه به نظر هنرمندان و کارشناسان نباید میدان انقلاب با توجه به آشفتگی بصری که دارد با نصب یک المان بر این آشفتگی افزوده شود، مقرر شد با استفاده از معماری اسلامی این کاشی‌ کاری در میدان انقلاب انجام شود.

وی با بیان اینکه میدان ولیعصر (عج) تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم المان مناسب با این میدان تا پایان سال ۹۶ طراحی و در این میدان نصب شود، اضافه کرد: در طراحی المان میدان ولیعصر (عج) به صورت کارگاهی و با استفاده از نظرات هنرمندان و کارشناسان و همچنین زوایای فنی این میدان، براساس فراخوانی میان هنرمندان مسلمان تلاش خواهیم کرد بهترین المان را برای این میدان انتخاب کنیم. همچنین آغاز به کار آبنمای موزیکال پارک ملت تا قبل از عید نوروز و اجرای رویداد درختستان روی درختان خشکیده خیابان ولیعصر(عج) نیز در دستور کار قراردارد.

مدیرعامل زیباسازی شهرداری تهران به روند کمپین‌های تشکیل شده در سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: حدود ۲۳ کمپین در سال جاری برگزار کردیم و به حدود ۸۰ درصد خواسته خود رسیده‌ایم اما باید توجه داشته باشیم که تشکیل کمپین‌ها نیازمند کارهای تکمیلی است که باید توسط سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه کمپین ایجاد شده باشد.

علیزاده ادامه داد: در سال جاری کمپین‌هایی در حوزه سلامت، محیط زیست و... اجرایی شد که تمامی آنها زیرنظر اساتید برگزار شد این در حالی است که آثار به نمایش گذاشته در کمپین‌ها قبل از طراحی به تایید هنرمندان آنها می‌رسید اما گاهی در نصب با توجه به سازه‌های مورد استفاده، تغییراتی باید در آنها ایجاد می‌شد که به طور حتم این تغییرات به تایید هنرمندان می‌رسید.

وی با اشاره به نورپردازی برج آزادی، عنوان کرد: نورپردازی برج آزادی ایراداتی داشت برهمین اساس تصمیم گرفته شد که برای نورپردازی این برج از یک رنج و به صورت ثابت استفاده شود که تداعی‌کننده همان چیزی است که شهروندان در روز از برج مشاهده می‌کنند.

علیزاده درخصوص موزه علی‌اکبرخان صنعتی نیز گفت: روزی که سازمان زیباسازی برای مرمت ساختمان این موزه ورود پیدا کرد، تقریبا این ساختمان مخروبه بود و هیچ سازمانی نیز به دنبال مرمت آن نبود. در حال حاضر ۹۵ درصد مرمت ساختمان و آثار علی‌اکبرخان صنعتی انجام شده است اما اختلافی بر سر بهره‌برداری و کاربری این ساختمان وجود دارد چراکه ملکیت این ساختمان برای هلال‌احمر است اما برابر مکاتباتی که سازمان میراث فرهنگی انجام داده است، سازمان زیباسازی را ملزم به نداشتن کاربری اداری در این ساختمان کرده است.

معاون فنی و عمرانی سازمان زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه مرمت سر در باغ ملی که به عنوان نمادی از دوره قاجاری محسوب می‌شود با دستور مستقیم شهردار تهران آغاز شد، اعلام کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد مرمت این بنا به اتمام رسیده و تنها مبلمان داخلی محوطه باقی مانده که تا پایان سال به اتمام می رسد.

محمدخانی در نشست خبری طرح استقبال از بهار سال ۹۶ در تشریح اقدامات این معاونت در طرح استقبال از بهار گفت: آبنمای موزیکال پارک ملت در گذشته توسط یک شرکت چینی ساخته شده و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت اما پس از مدتی فرسوده شد و در حال حاضر به همت سازمان زیباسازی و مهندسان ایرانی ترمیم شده است و در نوروز ۹۶ نیز آغاز به کار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مرمت خیابان ناصرخسرو در سال ۹۵ اجرایی شد، اظهار کرد: مرمت این خیابان در دو سال انجام شد و جداره‌های عمومی در فاز اول و مرمت ۸ پلاک ارزشمند و ساختمان معروف واقع در این خیابان در فاز دوم به اتمام رسید. ساختمان‌های معروفی همچون ساختمان صدرالعظم، توسرکانی، چهره‌نما، بورقه‌ای و ضیایی و سرای زمرد در جریان این پروژه مرمت شده‌اند.

معاون فنی و عمرانی سازمان زیباسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه در سال جاری بازپیرایی حد فاصل میدان فردوسی تا دروازه دولت انجام شده است، عنوان کرد: این اقدام تا پایان سال ۹۵ به اتمام می رسد. ضلع شمالی و جنوبی این محدوده نیز بازسازی شده و نماها، جداره‌ها و تابلوها نیز در دستور کار قرار گرفته تا بازپیرایی آنها انجام شود این در حالی است که در ادامه این پروژه از چهارراه ولیعصر تا میدان فردوسی نیز مراحل اجرایی آن آغاز شده و تا سال آینده به اتمام می رسد.

محمدخانی با اشاره به اینکه چهارمین جشنواره بین‌المللی نورآرایی در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر برگزار می شود، ادامه داد: این جشنواره را هر ساله در شهر تهران داشتیم امسال نیز با حفظ بخش بین‌الملل جشنواره به صورت ملی نیز برگزار شد ۶۰ اثر از هزار و ۱۰۰ اثر برای المان‌های نوری انتخاب شد. این اقدام توسط دانشگاه تربیت مدرس انجام شده که به زودی نصب المان‌های نوری انتخاب شده در سطح شهر تهران انجام می شود.

وی با اشاره به نورپردازی مجموعه پل‌های کاروانسراسنگی ۱ و ۲، ساختمان مرکزی شهرداری تهران، ساختمان تئاتر شهر، میدان انقلاب نیز انجام شده است، تصریح کرد: البته نورپردازی میدان انقلاب تا قبل از پایان سال جاری به اتمام می‌رسد. همچنین نورپردازی خانه فرهنگ کوثر، حسینیه ارشاد و نمای خارجی ساختمان کمیته ملی المپیک نیز در حال اجراست.

معاون فنی و عمرانی سازمان زیباسازی شهرداری تهران ادامه داد: ۵ طرح برگزیده از جشنواره دایره خلاق به تعدادی تکثیر و در مناطق ۲۲ گانه به نمایش عموم مردم گذاشته خواهد شد. همچنین تجهیز مبلمان امامزاده صالح و تالار وحدت به زودی به اتمام خواهد رسید. ۲۳ نمونه از طرح‌های برگزیده جشنواره‌های مبلمان شهری که در سال‌های گذشته برگزیده شده‌اند نیز در پیاده‌راه مقابل پارک ملت مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین مبلمان میدان محمدیه نیز آغاز شده و به همراه مبلمان میدان راه‌آهن تا آخر فروردین‌ماه به اتمام خواهد رسید.

محمدخانی با بیان اینکه ست‌های ورزشی میان مناطق ۲۲ گانه توسط سازمان زیباسازی توزیع می شود، اعلام کرد: حدود ۱۰۰ ست ۱۵ تایی وسایل ورزشی و تندرستی تحویل مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران شده که بیشتر این ست‌های ورزشی به مناطق جنوبی شهر و چندبرخوردارتر اختصاص یافته است. ۸۳ ست دیگر نیز در میان مناطق شهرداری تهران توزیع خواهد شد. این در حالی است که تعدادی وسایل ورزشی ویژه معلولان در بوستان‌های ویژه معلولان اختصاص پیدا کرده است. در حقیقت به هر منطقه یک ست داده شده اما آمادگی داریم در صورت افزایش پارک‌های ویژه معلولان در مناطق نسبت به تجهیز آنها اقدام کنیم.

وی با اشاره به ساخت و نصب تابلوهای معرفی میادین در مناطق ۲۲ گانه، گفت: جشنواره مبلمان شهری (دایره خلاق) امسال سومین سال خود را سپری می‌کند که در سال اول در بخش طراحی عناصری از مبلمان شهری، محوریت نشیمن و در سال دوم محوریت بافت‌های تاریخی مدنظر قرار گرفته بود اما امسال این جشنواره با محوریت کودک برگزار می‌شود. پیش‌بینی می‌کنیم ۷۰۰ اثر به این جشنواره ارسال شود که ۵۰ اثر انتخاب و ماکت‌سازی آن انجام خواهد شد و نهایتا ۲۰ اثر به عنوان برگزیده انتخاب و پس از تکثیر در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مورد استفاده قرار می‌گیرند.



معاون فنی و عمرانی سازمان زیباسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه کشف استعدادها و ایده‌های نو در حوزه طراحی مبلمان شهری از اهداف برگزاری جشنواره مبلمان شهری (دایره خلاق) است، تصریح کرد: مرمت باغ نگارستان و کتابخانه قدیمی این باغ با عنوان پروین اعتصامی توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران انجام شده است. ساختمانی که ۱۰۰ سال قدمت دارد و متعلق به دانشگاه تهران است و اولین برنامه‌های آموزشی این دانشگاه نیز در این ساختمان انجام شده است. در حال حاضر مرمت این ساختمان کمتر از ۵ درصد باقی مانده و امکان افتتاح و بازگشایی بنا به ویژه کتابخانه قدیمی آن به زودی فراهم خواهد شد.

به گفته محمدخانی؛ تجهیز مبلمان محور انقلاب - آزادی و همچنین تجهیزات مبلمان شهری میدان انقلاب در شرایطی توسط سازمان زیباسازی انجام شده است که تمامی بودجه آن توسط شهرداری تهران تامین شده و در جریان اجرای این پروژه زواید بصری این محور نیز حذف شده است.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان زیباسازی شهرتهران با تاکید بر اینکه ۳۵ مجسمه دیگر در شهر تهران در آستانه سال جدید نصب می شود، اعلام کرد: درختستان (آثار هنری بر روی درختان خشکیده) اقدامی است که توسط ۳۵ هنرمند بر روی درختان خشکیده خیابان ولیعصر در آستانه سال جدید اجرا می شود.

موسوی در نشست خبری طرح استقبال از بهار سال ۹۶ به دیوار نگاری و نقاشی دیواری با موضوعات ارزشی و شهدا درسال ۹۵ اشاره کرد و افزود: به طور شاخص یادمان شهدای مدافع حرم انجام شده است که در این راستا چهار اثر انتخاب شده است و تا کنون سه اثر در تقاطع خیابان کارگر و بلوار کشاورز، میدان پاستور در منطقه ۱۱ و دیوار نگاری سردار همدانی در منطقه ۱۹ انجام شده است آخرین اثر نیز در منطقه ۱۴ اجر می شود.

وی با تاکید بر دیوارنگاری مدارس که با عنوان «ماه مهربانی» به مرحله اجرا گذاشته شده است، اظهار کرد: ۲۱۵ مدرسه شهر تهران دیوار نگاری شده اند که از این بین دیوار داخلی ۵۹ مدرسه با موضوعات آموزشی در دست اقدام است که از این تعداد ۲۰ مورد آن انجام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان زیباسازی شهرتهران با بیان اینکه نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی در شهر تهران انجام می شود، عنوان کرد: مجموعه هنرهای شهری در رویداد بهارستان اجرا می شود که در آستانه سال جدید بیش از هزار و ۳۲۰ هنرمند در این رویداد ثبت نام کرده اند که در نهایت اثر ۲۶۰ هنرمند از میان حدود ۱۰ هزار طرحی که به دبیرخانه رسیده بود به مرحله نهایی راه یافت.

وی با بیان اینکه جشنواره تخم مرغ های نوروزی برای بار سوم در شهر تهران اجرایی می شود، خاطر نشان کرد:اگر چه این جشنواره جزو بخش فانتزی محسوب می شود اما بیشترین درخواست را در این بخش داشته ایم و بسیاری از هنرمندان حرفه ای علاقه مند به مشارکت در این زمینه بوده اند. این جشنواره در دو بخش حرفه ای و دانشجویی با ۴۰۰ اثر در ۲۱ و ۲۲ اسفند ماه انجام می شود که در نهایت در قسمت های مختلف شهر تهران نصب می شود. همچنین رویداد "تهران شهر نقاشی" توسط ۱۱۱ هنرمند و با ۱۲۶ اثر بر روی ۱۲۶ جداره خلق خواهد شد.