فاز دوم نیروگاه هسته ای بوشهر با همکاری روسیه آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر نواک بعدازظهر دوشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بخار ۱۴۰۰مگا واتی سیریک بیان داشت: در وحله اول از طرف کشور فدراتیو روسیه افتتاحییه نیروگاه بزرگ سیریک را به مردم ایران تبریک عرض می کنم.

نواک با بیان اینکه احداث نیروگاه بخار سیریک یک پدیده مهم برای ایران و روسیه است که با گذشت ۲۰سال، روسیه مجددا برای ساخت یک نیروگاه به ایران بازگشته است، اظهارداشت: مناسبات دو کشور به سطوح بالا و بی نظیری رسیده است. سطح پر سازنده ای است. یک اعتماد و فهم متقابل بین دو سطح در ایران و روسیه بوجود آمده است.

نواک اظهارداشت: دو کشور در فرمت های وسیع دو جانبه و چندجانبه همکاری و فعالیت خواهند کرد.

به گفته وی، پروژه های بلند پروازانه در آینده بین دو کشور ایران و روسیه انجام می شود. انجام این پروژه بزرگ نتیجه سفر پوتین رئیس جمهور روسیه و دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران است.

وی عنوان کرد: شرکت تکنو سابقه ۵۴ساله در احداث نیروگاههای بزرگ در روسیه و خارج از روسیه دارد. برای انجام این پروژه یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار وام به این پروژه تخصیص خواهد یافت.

نواک خاطرنشان کرد: انجام این پروژه تاثیر مثبتی برای استان هرمزگان و کشور ایران دارد. احداث نیروگاه ۱۴۰۰مگاواتی اجازه احداث پروژه های صنعتی بزرگ دیگر در این منطقه را خواهد داد و فرصت های جدید اشتغال و فعالیت های دیگر را ایجاد می کند.

وی افزود: نیروگاه بخار ۱۴۰۰مگاواتی سیریک یک پروژه منحصر به فرد است و مجوزهای زیست محیطی را دارد. در اجرای این پروژه از مدرن ترین تکنولوژی نیروگاهی دنیا بهره گرفته خواهد شد.

نواک تصریح کرد: در زمینه همکاری های اقتصادی و بازرگانی دو کشور این نیروگاه یک پروژه کلیدی خواهد بود.

وی اعلام کرد: فاز دوم نیروگاه هسته ای بوشهر آغاز شده است و در آینده نزدیک برقی کردن راه آهن اینچه برون آغاز می شود. شرکتهای روسیه در ایران در زمینه نفت و گاز همکاری های لازم خواهند داشت.

به گفته نواک، تمامی این پروژه ها در تقویت اعتماد و همکاری های دو کشور مثبت خواهد بود.