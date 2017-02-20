نارضایتی سمنانی ها از طرح میدان معلم/ اجرای طرح منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی در نشست شورای ترافیک سمنان که ظهر دوشنبه در فرمانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه مسیر تردد میدان معلم با وجود پل شهید شاطری از محور شرق-غرب به صورت آزمایشی در دو روز اجرا شد، ابراز داشت: با توجه به نارضایتی گسترده رانندگان، کارشناسان شورای ترافیک رای به منتفی شدن آن دادند و این طرح به حالت سابق بر می گردد.

وی افزود: بر اساس رای اعضای ناظر بر شورای ترافیک سمنان، محور شرق به غرب میدان معلم بار دیگر با حالت اول باز می گردد تا شورای ترافیک در سال جدید با ارائه طرحی دیگر از محدوده ترافیکی پل شهید شاطری، طرح جایگزینی را ارائه دهند اما تا ارائه طرح جدید، مسیر فعلی میدان معلم به حالت قبل باز می گردد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه هدف از اجرای طرح های شورای ترافیک رضایت عمومی است، ابراز داشت: طرح های ارائه شده در این شورا، باید با استقبال عمومی روبرو شوند چرا که ماهیت شورای ترافیک تسهیل در تردد و عبور و مرور آحاد مردم است.

دانایی با بیان اینکه طرح جدید حدفاصل پل شاطری تا میدان معلم در زمره پیشنهادهای شورای ترافیک بود، ابراز داشت: اجرای آزمایشی این طرح در صورت موفقیت می توانست اجرای آن را تضمین کند اما در حالت کنونی این طرح اجرایی نمی شود.

وی افزود: امروز در آستانه تعطیلات نوروزی و سیل مسافران به خصوص زائران امام رضا(ع) به سمنان هستیم که در این شرایط پرترافیک شورای ترافیک شهرستان به توقف عملیات عمرانی درون شهری راه های سمنان از پانزدهم اسفند ۹۵ تا پانزدهم فروردین ۹۶ رای داده است تا مسافران در این ایام با راه های انحرافی جایگزین و سردرگمی مفرط روبرو نشوند.