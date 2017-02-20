کمپین «صیانت از میراث سبز» در سرخه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا همتی در نشست ظهر دوشنبه خود با فعالان محیط زیست سرخه به میزبانی اداره منابع طبیعی این شهرستان ضمن بیان اینکه صیانت از میراث سبز، نخستین تشکل حمایت از منابع طبیعی است، ابراز داشت: در این نشست اعضای اصلی تشکیل دهنده این کمپین انتخاب و فعالیت آنها رسما آغاز شد.

وی هدف از تشکیل این مجمع را بهره مندی از تجارب، دانش بومی، همفکری و هم افزایی جوامع محلی در راستای مدیریت جامع منابع طبیعی در حوزه های آبخیز، استفاده از سرمایه های مردمی در راستای توسعه، عمران و آبادانی فضاهای زیستی و سکونت گاه های انسانی و همچنین حفاظت و تقویت منابع آب و خاک توسط تشکل های مردم نهاد به منظور کاهش اثرات خشکسالی دانست.

رئیس منابع طبیعی سرخه، گفت: جوامع محلی و تشکل های مردم نهاد به عنوان عضوی از جامعه هدف می توانند فرهنگ حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را به بطن جامعه انتقال دهند از این رو اهمیتی ویژه دارند.

همتی افزود: تشکل های تخصصی منابع طبیعی می توانند به عنوان یک پل ارتباطی در بین مردم و مسئولان عمل کرده و با ترویج سیاست گذاری های منابع طبیعی در بین مردم در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از عرصه های منابع طبیعی نقش مهمی داشته باشند.

وی بیان داشت: سازمان‌های مردم نهاد مانند صیانت از میراث سبز سرخه با ساختار و شرایطی سازماندهی شده بهترین حلقه اتصال بین مردم و سازمان‌های متولی در حوزه مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی هستند.