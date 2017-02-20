اینترنت زنجان ازفردا بمدت۲۴ساعت مختل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت مخابرات استان زنجان، حسام فغفوری اظهار کرد: دیتای استان ازصبح فردا(سه شنبه) به مدت ۲۴ ساعت با اختلال مواجه خواهد بود.

وی افزود: به علت بهینه سازی روتردیتای استان در مسیر ارتباطی زنجان ـ تبریز، اینترنت استان زنجان با اختلال همراه خواهد شد.

فغفوری با اشاره به ساعت قطعی و اختلال دیتای استان، خاطرنشان کرد: فردا از ساعت ۸ صبح، دیتای استان قطع با اختلال مواجه خواهدشد و این قطعی و اختلال به مدت ۲۴ساعت بوده و همه مشترکین اینترنت مخابرات استان این قطعی و اختلال را شاهد خواهند بود.