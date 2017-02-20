۱۸هزار مگاوات نیروگاه تولید برق در دست احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان بعدازظهر دوشنبه در آیین آغاز عملیات احرایی نیروگاه بخار ۱۴۰۰مگاواتی سیریک بیان داشت: احداث نیروگاه بخار سیریک در پیشبرد روابط دو کشور ایران و روسیه تاثیرگذار است، تصمیم به احداث این نیروگاه نتیجه مذاکرات و تصمیمات رئوسای جمهور دو کشور است و برای تحقق نظرات دو کشور تلاش می کنیم.

وی عنوان کرد: احداث این نیروگاه یکی از زیرساختهای اصلی تحقق برنامه توسعه منطقه مکران است، دولت برنامه ریزی وسیعی برای توسعه مکران دارد و برای صنایع پتروشیمی و صنایع انرژی بر در این منطقه زیرساخت اصلی که انرژی برق است مهیا خواهد شد.

چیت چیان تصریح کرد: آینده متفاوتی برای منطقه مکران متصور هستیم، احداث نیروگاه ضروری ترین قدم برای توسعه اقتصادی منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در کشور ۷۶هزار مگاوات نیروگاه در حال فعالیت و بهره برداری است و به شبکه سراسری برق متصل هستند. ارتقای سطح رفاه در جامعه و توسعه فعالیتهای تولیدی می طلبد تا گامهای بلند نسبت به افزایش تولید برق برداریم،

وزیر نیرو با بیان اینکه مقام معظم رهبری و مجلس، رشد 8 درصدی را در برنامه ششم توسعه تکلیف دولت کرده اند. بیان داشت: بیش از ۱۶هزار مگاوات نیروگاه جدید در دست احداث است که با نیروگاه سیریک به مرز ۱۸هزارمگاوات نزدیک می شویم و در آینده قدمهای بزرگتر برخواهیم داشت.

وی افزود: حتما در آینده شاهد توسعه فعالیت های نیروگاه سازی در کشور خواهیم بود، شبکه فعلی برق کشور و برنامه ریزی در آینده یک سبد متنوع نیروگاهی دارد. اقدام به ساخت نیروگاههای بخار و احداث دو هزار مگاوات نیروگاه هسته ای و نیروگاههای تجدید پذیر و برق آبی در حال توسعه است.

به گفته چیت چیان، همانگونه که از نفت و گاز، ذغال سنگ در مرکز کشور و انرژی های تجدید پذیر برخوردار هستیم، تلاش می شود از همه ظرفیت های طبیعی کشور در تولید برق بهره گرفته شود.

وی عنوان کرد: جای خوشحالی است که وزارت نیور در این منطقه سرمایه گذاری کرده است و در آینده هرمزگان به یکی از قطبهای مهم انرژی کشور تبدیل خواهد شد.