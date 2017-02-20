ساکنان«نارنج پره»چشم انتظار اقدامات مسئولان/وعده هایی که عملی نشد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم اصغری: چند هفته پیش بود که با بارش برف ساکنان روستای نارنج پره منطقه تنیان شهرستان صومعه سرا شاهد رانش دوباره زمین، ترک خوردگی دیوارها، کف و سقف خانه ها و خیابان های خود بودند. رانشی که این بار جدی تر از شش سال گذشته بوده و مسئولان را برای حل ریشه ای و اساسی این مشکل دست به کار کرده است.

طی روزهای گذشته فرماندار و مسئولان برخی دستگاه های اجرایی اعم از آب، برق، گاز، راهداری، بنیاد مسکن، منابع طبیعی از منطقه مورد نظر بازدید و کارشناسان نیز مطالعاتی در خصوص علت و چگونگی حل این مشکل داشته اند.

مشکلی که به رغم عادی شدن برای مردم این روستا سبب شده که در چند سال اخیر تمام روزها، شب ها، لحظه ها و ساعات خود را همراه با ترس، دلهره و نگرانی از عاقبت این موضوع بگذرانند و حتی برخی از اهالی این منطقه عطاء منازل خود را به لقاءاش بخشید و از محل زندگی آبا و اجدادی خود کوچ و به مناطق امن تر بروند.

در همین خصوص و آگاهی از چگونگی وضعیت مردم این روستا در حاشیه بازدیدی که علی فتح اللهی فرماندار صومعه سرا و جمعی از مسئولان از منطقه داشته با تعدادی از ساکنان روستا از نزدیک صحبت و مشکلات آنها را جویا شدم.

مسئولان به وعده های خود عمل کنند

ننه صنم یکی از قدیمی ترین اهالی روستای نارنج پره منطقه تنیان است که بر روی ایوان خانه اش نشسته بود، زمانی که از وی خواستم تا در خصوص مشکل رانش زمین در روستای صحبت کند در پاسخ به خبرنگار مهر گفت : مادر جان وضعیت ما دیگر از صحبت و بازدید و وعده گذشته الان مسئولان باید به وعده های خود عمل کنند.

وی با اشاره به نبود امنیت جانی در این روستا با وجود شرایط کنونی، افزود: همه روزها، ساعت ها و لحظه های ما با ترس و دلهره می گذرد.

ننه صنم که گرد پیری و چروک های صورت و دستان پینه بسته اش خبر از تحمل سختی ها و مرارت های بسیار زیاد در روزهای زندگی اش می دهد، خاطرنشان کرد: روزگار گذشته این روستا شاهد شور و شوق، جنب و جوش بسیار کودکان، زنان و مردان بود ولی اکنون با این اتفاق همه به دنبال چاره ای برای حل این مشکل و نجات زندگی و خانواده خود هستند.

وی به ترک های دیوار خانه اش اشاره کرد و گفت: بعداز فوت همسرم این تنها دارایی من از سال ها تلاش، کوشش و تحمل سختی است که آن هم به این وضع درآمده است.

از او درباره انتظارش از مسئولان می پرسم که در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: سال ها است که مسئولان با شنیدن این خبر می آیند و می روند ولی وضعیت به همان صورت باقی مانده، تصور می کنم که ما در ته دنیا زندگی می کنیم و کسی به فکر ما نیست.

دیدن این شکاف ها برای ما عادت است

جلوتر که می روم با شکاف های عظیم در کف جاده و نشست بخشی از آسفالت آن مواجه می شوم و در دل می گویم آیا واقعا حرکت در این مسیر امن است؟ زمان تعطیلی مدارس است بچه ها با لباس های یک شکل و با لبان خندان به سمت خانه های خود حرکت می کنند.

از یکی از آنها سوال می پرسم برای رفتن به مدرسه مسیر امن تر و سالم تر وجود نداردکه در پاسخ به خبرنگار مهر می گوید: ما دیگر به دیدن این صحنه ها عادت کرده ایم.

رضا دانش آموز مدرسه ابتدایی این روستا با اشاره به اینکه چند سال است که از این مسیر برای رفتن به مدرسه استفاده می کنند، می افزاید: با اینکه پدرم هرساله با سختی ترک های خانه را مرمت می کند ولی بازهم با یک رانش ترک ها به جای خود برمی گردند.

وی خاطرنشان می کند: وضعیت خانه ما بهتر از همکلاسی ام بوده زیرا آنها مجبور شدن برای اینکه آسیب نبینن خانه خود را ترک و به مکان جدید بروند.

زندگی همراه با ترس در نارنج پره

در حال صحبت با رضا بودم که دیدم زنی آشفته و سراسیمه به ما نزدیک می شود وقتی رضا مسیر نگاهم را دید گفت مادرم است حتما بخاطر تأخیرم برای رفتن به خانه نگران شده و به دنبال آمده است.

زن که نزدیک شد نم اشک را در چشمانش دیدم روبه من کرد و گفت: بخدا از وقتی که دوباره این منطقه دچار رانش شده یک روز را با خیال راحت به شب نکرده است.

مادر رضا ادامه می دهد: هر شب با ترس اینکه دیگر فردا را نمی بینیم زندگی می کنیم و روز را با این ترس به شب می رسانیم که مبادا زمانی که بچه ها در مدرسه هستند و یا در کوچه پس کوچه ها در حال بازی اتفاقی برایشان بیافتد.

وی خاطرنشان می کند: الان شش سال است که هر بار شاهد رانش زمین، تخریب خانه، انباری، محل نگهداری گاو و گوسفند خود هستیم ولی تاکنون هیچ کس فریاد ما را نشنیده است.

قول ها فقط در حد یک وعده ماند

احمد آقا یکی دیگر از اهالی روستای نارنج پره تنیان است که در خصوص این مشکل به خبرنگار مهر می گوید: ۴۰ خانوار این روستا با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.

وی با بیان اینکه البته با تلاش های انجام شده این تعداد اکنون به ۲۱ خانوار رسیده است، می افزاید : متأسفانه همین تعداد خانوار هم با توجه به این شرایط در معرض خطر بوده و هر لحظه امکان دارد که فاجعه ای اتفاق بیافتد.

از او در خصوص رانش های جدید روستای نارنج پره سوال می پرسم که توضیح می دهد: چند هفته پیش بود که براثر بارش برف و با توجه به اینکه خاک این منطقه سست است شاهد شکاف عمیق جاده و رانش زمین بودیم.

وی با اشاره به اینکه دیگر هیچ کس در این منطقه احساس امنیت ندارد، خاطرنشان می کند: مسئولان باید هرچه سریع تر چاره ای اساسی برای این موضوع بیاندیشند.

احمد در ادامه به قولی که چند سال پیش مسئولان در خصوص در اختیار قرار دادن زمین برای ساخت مسکن و انتقال ساکنان منطقه داده بودند اشاره و می گوید: متاسفانه این صحبت فقط در حد یک وعده ماند و هنوز هم هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی ادامه می دهد: با وجود این شرایط و امکان وقوع فاجعه برای ساکنان روستا با رانش های بعدی از مسئولان عاجزانه می خواهیم که هرچه سریعتر فکری برای حل این مشکل بکنند زیرا ترس از وقوع حادثه ای بزرگتر باعث شده مردم نتوانند به هیچ کار خود اعم از دامداری، کشاورزی، باغداری و... برسند.

انتقال سکنه روستای نارنج پره تنیان از اسرع وقت

مسئله رانش زمین در روستای نارنج پره منطقه تنیان در حالی بود که فرماندار صومعه سرا طی روزهای گذشته در نشست با اصحاب رسانه در خصوص وضعیت این روستا اظهار کرد: متاسفانه به دلیل شرایط جغرافیایی و توپوگرافی در منطقه سست بستر و رانشی قرار گرفته است.

علی فتح اللهی با اشاره به زندگی ۲۱ خانوار در این منطقه، افزود: رانش زمین در نارنج پره تنیان سبب بروز مشکل برای این خانوارها شده است.

فرماندار صومعه سرا خاطرنشان کرد: متاسفانه این رانش سبب آسیب دیدن واحدهای مسکونی این خانوارها و غیر ایمن شدن محل زندگی آنها شده است.

وی به اقدامات انجام شده از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان صومعه سرا در این خصوص اشاره و تصریح کرد: با توجه به وضعیت منطقه باید این ۲۱ خانوار به محل های امنی انتقال یابند.

وی ادامه داد: تثبیت بستر و تأمین اعتبارات لازم از طریق ستاد مدیریت بحران بتوانیم امنیت خاطر مورد نظر خانواده ساکن در این منطقه را فراهم کنیم.

لازم به ذکر است که رانش در منطقه تنیان از چندین سال گذشته آغاز شده و بسیاری از سکنه به همین دلیل منطقه را ترک و تعدادی از خانوارها با وجود این مشکل هنوز در منطقه ساکن هستند.

رانش جدید طی هفته گذشته آغاز شده که براساس گفته مردم منطقه تعداد ۴۰ خانوار با مشکل ترک خوردگی در دیوار، سقف، کف منازل مسکونی خود مواجه شده اند ولی براساس بررسی های انجام شده از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان صومعه سرا این تعداد خانوار به ۲۱ خانوار کاهش یافته است. جاده و خیابان های عبوری منطقه نیز به دلیل رانش زمین ترک خورده و تردد خودروها به کندی انجام می شود.