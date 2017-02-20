به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این شهرستان به شدت با زمین خواری برخورد می‌شود و با تلاش‌های مجدانه کارشناس حقوقی در سال جاری تاکنون منجر به صدور ۶۰ رأی به نفع دولت به مساحت ۷۲۵.۴ هکتار شده است که از این ارا ۲۶ مورد به مساحت ۴۹۰ هکتار قطعی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر رای قطعی پرونده‌ای به مساحت ۲۴۴ هکتار صادر شده که بیش از ۲۰۲ هکتار از اراضی ملی اعلام و ارزش آن بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است که این پرونده بعد از حدود ۱۵ سال به نتیجه رسیده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی تصریح کرد: میزان اراضی خلع ید شده تاکنون بیش از ۶۹۷ هکتار و ارزش ریالی آن ۶۲ میلیارد است و یگان حفاظت این شهرستان با گشت‌زنی‌های مستمر خود آماده برخورد با هر نوع تخلف در حوزه منابع طبیعی شهرستان است.

وی ادامه داد: در مجموع در سال جاری تا کنون ۷۳ فقره پرونده در خصوص اراضی ملی تشکیل شده که۴۴ فقره حقوقی و ۲۶ فقره کیفری است.

امیری برخورد قاطع با زمین‌خواری در دشتی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: تنها برخورد با متخلفین راهکار مبارزه با زمین خواری نیست و بلکه با آموزش‌های لازم به دنبال نهادینه شدن فرهنگ حراست از اراضی و مراتع ملی در میان مردم هستیم.

وی از مشارکت نهادهای مردمی در پروژه‌های درختکاری و طرح‌های منابع طبیعی نیز تشکر کرد و خواستار عزم جدی دیگر دستگاه‌ها در کنار مردم برای توسعه احیاء مراتع در دشتی شد.