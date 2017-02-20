نخستین همایش زبان سنگسری در مهدیشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالحسینی ظهر دوشنبه در نشست خبری برگزاری همایش زبان سنگسری، ضمن بیان اینکه این همایش تخصصی پانزدهم اسفندماه جاری به میزبانی فرهنگسرای نیستان مهدیشهر برگزار می شود، ابراز داشت: اندیشمندان، فرهیختگان، موثران، مسئولان و اساتید برجسته حوزه زبان شناسی به خصوص پژوهشگران زبان تخصصی سنگسری در این همایش حضور خواهند داشت.

وی درباره برنامه های این همایش، افزود: رونمایی از چهار کتاب مؤلفان مهدی‌شهری، سخنرانی، بررسی مشکلات، موانع و چالش های پیش روی این زبان و همچنین راه‌های گسترش فرهنگ سنگسری در زمره بخش‌های این همایش تخصصی یک‌روزه هستند.

دبیر نخستین همایش تخصصی زبان سنگسری، شناسایی ظرفیت علمی، تجربی و فنی فعالان عرصه زبان شناسی سنگسری را هدف برگزاری این همایش یک‌روزه دانست و گفت: ما در برگزاری این همایش تخصصی به دنبال فراهم‌سازی زمینه نشر و گسترش زبان سنگسری به خصوص در بین نسل های جدید هستیم که در این زمینه بتوانند فرهنگ و زبان مادری خود را برای آتیه ایران اسلامی، حفظ کنند.

عبدالحسینی با بیان اینکه سنگسری زبان قریب به ۱۴درصد مردم سمنان است، ابراز داشت: بازیابی اهمیت و جایگاه زبان مادری و منزلت آن به مفهوم عام آن نه تنها مقوله زبان سنگسری بلکه در مفهوم عام فرهنگی، یکی از محورهای فرعی این همایش تخصصی در مایه های زبان شناسی است که امیدواریم در راستای ارتقای جایگاه زبان مادری در فرهنگ و سبک زندگی موفق عمل کنیم.

دبیر نخستین همایش تخصصی زبان سنگسری گفت: شعرخوانی به زبان سنسگری، آشنایی و معرفی ریشه های این زبان با استفاده از سخنرانان برجسته، اجرای زبان سنگسری، سیری در تحول این زبان، فرهنگ عامه و فولک لوریک آن در زمره بخش های همایش است.