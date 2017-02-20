شورای بعدی شیراز برای تحقق بودجه سال آینده تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلام مهدی حقدل بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به بودجه مصوب سال آینده شهرداری شیراز تاکید کرد: از کل ۳۲۸۰ میلیارد تومان بودجه سال آینده شهرداری شیراز حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نقدی است.

وی ادامه داد: مابقی بودجه، اوراق مشارکت، تسهیلات، فروش و... است که امیدوارم با کمک شورای جدید شهر شیراز محقق شود.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به بارش های اخیر نیز گفت: خوشخبتانه در حالیکه خشکسالی برای استان فارس و شهر شیراز به یک بحران بزرگ تبدذیل شده بود شاهد بارش های فراوان در استان بودیم.

حقدل تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم از این فرصت ایجاد شده بهترین استفاده را داشته باشیم.