اجرای نمایش «جیم، جام، جسی» در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش طنز اجتماعی «جیم، جام، جسی» به نویسندگی و کارگردانی یسنا پورسینا از گروه نمایش تئاتر شاپو در سالن استاد عزت الله انتظامی خانه هنرمندان از روز چهارشنبه ۴ اسفندماه ٩٥ ساعت ٢٠ روی صحنه می رود.

در نمایش «جیم، جام، جسی» بازیگرانی چون امین زارع، آویشن بیکائی، آرش آزاد، جاودان زرین (صدای افشین حسنلو) به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه این نمایش آمده است: جیم مردی کند ذهن است که در سن ۳۷ سالگی همواره تلاش می کند خواندن و نوشتن یاد بگیرد با جسی همسرش زندگی معمولی را می گذراند تا اینکه دکتر جوزف که تازه از دانشکده پزشکی فارق التحصیل شده است برای انجام آزمایشی او را انتخاب می کند و جیم را تحت عمل ارتقای هوش قرار می دهد. جیم باهوش می شود ولی ...

حمید پورآذری مشاور کارگردان، منصور عربی دستیار کارگردان، مصطفی دهقانی اشک منشی صحنه، حامد کاویانی مدیر تولید، علی قیومی موسیقی، یسنا پورسینا طراح صحنه و لباس، فرشته علیجانی طراح پوستر و بروشور، یاسمین عاطفه طراح گریم، حسن مطهری روابط عمومی و اسامه صدقی مدیر اجرا تئاتر «جیم جام جسی» هستند.

نمایش «جیم، جام، جسی» تا تاریخ ٢٣ اسفند ماه ٩٥ روی صحنه است.