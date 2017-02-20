سایه آنفلوانزا بر سر شهر/ پرنده فروشی های کرمان پلمب شدند

خبرگزاری – خبرگزاری مهر: طی ماه گذشته مواردی از شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در استان های مختلف کشور مشاهده شد در این میان به دلیل خشک شدن تالاب ها و رودخانه های کرمان کسی فکر نمی کرد که کرمان نیز یکی از مقاصد این بیماری باشد اما پس از آنکه چند روز قبل خبرهایی از شیوع این بیماری در جنوب کرمان منتشر شد امروز اکیپ های دامپزشکی و دستگاه های مربوطه به پرنده فروشی های استان کرمان مراجعه و برخی از پرنده فروشی ها را بررسی و پلمب کردند.

نکته عجیب این بود که علیرغم اینکه در مهار این بیماری رفتارهای اجتماعی و آگاهی عمومی بسیار مهم است اما مسئولان ذی ربط در این خصوص اطلاع رسانی دقیق انجام نمی دهند.

خبرگزاری مهر چندی قبل در گزارشی هشدار داد که احتمال شیوع این بیماری به دلیل حمل کود مرغی به صورت غیر مجاز به باغ های پسته استان کرمان بسیار زیاد است.

در این گزارش فروش کودمرغی در فروشگاهای کود فروشی که در شهر کرمان و در کنار خانه های مردم قرار دارند مورد اشاره قرار گرفت اما بعد از گذشت روزها هنوز هم این کودها در فروشگاه های فروش سم و کود در کرمان و رفسنجان در حال فروش است و مسئولان سکوت کرده اند و سم و کود فروشان به کار خود ادامه می دهند. این درحالی است که طبق قانون انبارهای این واحدها باید از شهر ها بیرون باشند.

بررسی پرنده فروشی های در شهر کرمان

یکی از پرنده فروشان خیابان فابریک کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: امروز به بسیاری از پرنده فروشی های این خیابان مراجعه شد و به دلیل وجود موارد مشکوک آنفلوانزا، بسیاری از مغازه ها بسته شد.

متاسفانه مسئولان در این خصوص اطلاع رسانی نمی کنند اما طبق شنیده ها از پرنده فروشان گویا چند مورد مشکوک در مغازه ها دیده شده و تست اولیه در کرمان نیز مثبت بوده و نمونه برای جواب قطعی به تهران ارسال شده است با این وجود برای جلوگیری از شیوع بیماری به صورت موقت از فعالیت پرنده فروشی ها جلوگیری شده است.

باید دید مسئولان دامپزشکی در ساعت های پیش رو چه اطلاعاتی به مردم می دهند. خبرنگار مهر در خصوص نکات پیشگیرانه با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز تماس گرفت اما با ابراز بی اطلاعی از موضوع مواجه شد.

هشدار دامپزشکی کرمان پس از وقوع سیلاب

اما مدیرکل دامپزشکی کرمان دیروز در جلسه ستاد بحران استان کرمان نسبت به شیوع آنفلوانزا در کرمان هشدار داده است.

حسین رشیدی گفت: به دنبال بارندگی های اخیر و ایجاد تالاب ها در کرمان خطر افزایش آنفلوانزای حاد مرغی از طریق پرندگان مهاجر وجود دارد.

وی اظهار کرد: متاسفانه در جنوب استان کرمان و استان های مجاور مانند یزد و فارس کانون های آنفلوانزای حاد پرندگان مشاهده شده است.

وی ادامه داد: مسیرهای متعددی که به کرمان منتهی می شود می تواند باعث آلوده شدن طیور استان شود.

مقدار فراوانی کود مرغی برای جالیزکاری جنوب و باغات پسته به استان وارد می شود و این مساله می تواند یک تهدید جدی برای کرمان است

رشیدی ورود کود مرغی به استان را از ریزفاکتورهای جدی در شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان عنوان و تصریح کرد: مقدار فراوانی کود مرغی برای جالیزکاری جنوب و باغات پسته به استان وارد می شود و این مساله می تواند یک تهدید جدی برای کرمان است.

وی تصریح کرد: بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان از لحاظ امنیت غذایی دارایی اهمیت است و می تواند صنعت طیور کشور که تامین کننده اصلی پروتئین است را تهدید کند ضمن اینکه این ویروس امکان انتقال به انسان را هم دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان تصریح کرد: به دنبال بارندگی های اخیر و ایجاد تالاب ها در سطح استان کرمان همچنان این خطر وجود دارد که از طریق پرندگان مهاجر افزایش آلودگی را در سطح استان داشته باشیم.

در شعاع یک کیلومتری از مشاهده بیماری پرندگان معدوم می شوند

رشیدی تصریح کرد: اگر با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مواجه شویم باید در شعاع یک کیلومتری همه پرندگان را معدوم کنیم.

وی ادامه داد: در سطح استان کرمان زنجیره کامل طیور شامل طیور اجداد، طیور مادر که تولید کننده جوجه گوشتی و تخمگذار است را داریم.

شهر کرمان مقصد قاچاق پرندگان از پاکستان است و همچنین گفته می شود میزان قابل توجهی هم مرغ عشق و قناری از اصفهان به کرمان منتقل می شود

گفته می شود در کنار احتمال ورود کود مرغی آلوده به استان کرمان توسط باغ داران حالا احتمال شیوع بیماری از طریق پرندگان مهاجر قوت گرفته است اما یکی از مهمترین دلایل شیوع این بیماری احتمال انتقال آنفلوانزا توسط قاچاقچیان حیوانات است، کرمان مقصد قاچاق پرندگان از پاکستان است و همچنین گفته می شود میزان قابل توجهی هم مرغ عشق و قناری از اصفهان به کرمان منتقل می شود.

احمید امینی روش فرماندار جیرفت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شیوع این بیماری در جنوب کرمان گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع دامپزشکی جنوب کرمان و همکاری نیروی انتظامی، دادگستری و مردم کانون این بیماری به سرعت در جیرفت کنترل شد و تا کنون هیچ مورد جدیدی هم مشاهده نشده است.

قاچاق پرندگان از مرزهای شرقی یا پرندگان مهاجر موجب بروز بیماری در جیرفت است

وی افزود: هفته گذشته یک مورد این بیماری در یکی از واحدهای فروش پرنده زنده روبروی بیمارستان امام جیرفت مشاهده و آزمایش های اولیه انجام شد و وجود بیماری تائید شد.

وی ادامه داد: بلافاصله به مردم منطقه اطلاع رسانی شد و در شعاع معادل یک کیلومتر تمام پرنده ها جمع آوری و معدوم شد.

وی گفت: حتی به خانه های مردم نیز مراجعه و تمام پرندگان خانگی هم جمع آوری شد.

امینی روش ادامه داد: هم اکنون نیز موارد گشت زنی و نظارتی با دقت بالا انجام می شود و از مردم می خواهیم در صورت مشاهده هر نوع مورد مشکوکی به ما خبر دهند.

وی این بیماری را به شدت مسری بین حیوان و انسان دانست و افزود: به نظر می آید این بیماری هم از دو راه پرندگان مهاجر و یا قاچاق حیوانات شیوع پیدا کرده باشد.

چهار هزار پرنده معدوم شد

معاون سلامت دامپزشکی جنوب کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: بیماری در جنوب کرمان به کلی مهار شده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

خوبیار مشایخی افزود: کار کنترل و معدوم کردن پرندگان تا شعاع یک کیلومتری طی دو روز با استفاده از ۱۵ اکیپ عملیاتی و ۵ اکیپ نظارتی به صورت فوری انجام و بیماری کنترل شد.

وی تصریح کرد: ۴ هزار واحد مسکونی بازرسی و ۴ هزار قطعه پرنده معدوم شد.

وی گفت: این بیماری هم اکنون در جنوب کرمان مشاهده نمی شود و تنها یک کانون تائید شده وجود داشت که بلافاصله اقدام شد.

با توجه به مسری بودن این بیماری به مردم در استان کرمان توصیه می شود در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله موارد را اطلاع رسانی کنند.

این بیماری به شدت مسری و بیماری مشترک بین انسان و حیوان است.