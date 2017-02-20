به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهرزاد حمیدی در دومین همایش بین المللی ورزش همگانی که در سالن غدیر دانشگاه علوم انتظامی ناجا برگزار شد، اظهارکرد: ما ماموریت داریم تا فرصت های مشارکت برای عموم دانش آموزان را در برنامه های درس تربیت بدنی و فعالیت های مکمل و فوق برنامه تربیت بدنی فراهم کنیم تا شایستگی های آنان رشد یابد.

معاون تربیت بدنی وسلامت وزیرآموزش وپرورش با بیان این که هم اکنون ساعت درس تربیت‌بدنی در آموزش و پرورش ایران، در دوره ابتدایی ۹۹ دقیقه و در دوره متوسطه ۹۰ دقیقه می‌باشد که نزدیک به استاندارد جهانی است، تصریح کرد: که در سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ در پایه یازدهم درس تربیت بدنی از ۶۰ دقیقه به ۹۰ دقیقه و در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در پایه دوازدهم از صفر به ۹۰ دقیقه افزایش خواهد یافت که طبیعتا باعث افزایش میانگین ساعت درس تربیت‌بدنی خواهد شد.

وی افزود: پرورش دانش آموزانی آگاه، توانمند، فعال، ماهر، و بانشاط بخشی از چشم انداز آموزش و پرورش است تا دانش آموزانی با سواد حرکتی و آمادگی جسمانی بالا تربیت کنیم و سبک زندگی سالم و فعال را درآنان ترویج دهیم.

حمیدی خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات تطبیقی میانگین ساعت درس تربیت بدنی در جهان، برای مدارس ابتدایی ۹۷ دقیقه در هفته و برای مدارس متوسطه ۹۹ دقیقه در هفته است.

معاون تربیت بدنی وسلامت وزیرآموزش وپرورش با اشاره به این که از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۳ شاهد کاهش میانگین ساعت درس تربیت بدنی در جهان هستیم، افزود: میانگین جهانی درس تربیت بدنی از ۱۱۶ دقیقه در هفته در سال ۲۰۰۰ برای دوره ابتدایی، به ۹۷دقیقه در هفته در سال ۲۰۱۳و برای دوره متوسطه از ۱۴۳ دقیقه در هفته در سال ۲۰۰۰ ، به ۹۹ دقیقه در هفته در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشورهای اروپایی مانند بلغارستان، اسلوونی، اسپانیا، انگلستان و فرانسه از کشورهایی هستند که علاوه بر ساعت درس تربیت بدنی، فعالیت های فوق برنامه ورزشی نیز دارند.

معاون تربیت بدنی وسلامت وزیرآموزش وپرورش گفت: در برخی از کشورها از جمله آلمان، یونان، هلند، انگلستان المپیادها و همانند المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای کشورمان، جشنواره های ورزشی برگزار می کنند.

وی بیان کرد: فعالیت هایی مانند نرمش صبحگاهی درکشورهایی مانند دانمارک و اتریش همانند کشورمان اجرا می شود.

گفتنی است؛ دومین همایش بین‌المللی ورزش همگانی با بررسی دستاوردهای گذشته و برنامه‌های آینده ورزش همگانی کشورهای جهان در هزاره سوم با حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.