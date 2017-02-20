جزئیات طرح لبخند نوروزی/تخفیف ویژه ۱۰هزار بارکد کالا

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر علوی در ابتدای نشست خبری جشنواره لبخند نوروزی، با اشاره به بحث آنفولانزای مرغی گفت: فروشگاه شهروند این موضوع را به صورت جدی پیگیری کرده و به همین منظور تیم ویژه ای متشکل از دو دام پزشک در هر فروشگاه به صورت آماده باش در این خصوص فعالیت کردند.

مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای شهروند با اشاره به اینکه این فروشگاه نظارت کاملی بر تولیدات پروتیئنی عرضه شده دارد، اضافه کرد: کالاهای با سلامت کامل در تمامی فروشگاه ها عرضه می شود به طریقی که کیفیت را جدا از هر موضوع دیگری پیگیری می کنیم و دراین باره توانسته ایم کالاهای با کیفیت را عرضه کنیم .

وی با بیان اینکه از افراد و برندهایی خرید می کنیم که اطمینان کاملی از محصولات ارایه شده آنها داریم، یادآورشد: یکی از ویژگی های فروشگاه شهروند اطمینان مشتریان است چرا که نمونه تمامی کالاها در آزمایشگاه ها بررسی شده و درنهایت کالایی با کیفیت برتر را به مردم عرضه می کنیم .

علوی با اشاره به اینکه امسال نیز همانند سالهای گذشته ۱۰ هزار بارکد قلم کالا تا ۵۰ درصد تخفیف در جشنواره نوروزی عرضه می شود ، تصریح کرد: این کالاها در ایام نوروز و فروش فوق العاده به فروش می رسند .

وی با اشاره به اینکه ساعات کاری فروشگاه ها در جشنواره نوروزی افزایش یافته است، اذعان کرد: تا زمان حضور مشتریان تمامی فروشگاه های شهروند موظف به ارایه خدمات به شهروندان می باشند .

مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای شهروند همچنین گفت: برای اینکه بتوانیم حضوری فوق العاده در این ایام داشته باشیم. به همین منظور فروش شبانه روزی در ۵ فروشگاه مانند بیهقی در مرکز، بهاران در جنوب، آزادگان درشرق، بهرود در شمال و بوستان در غرب شهر تهران در نظرگرفته شده اند تا شهروندان با ارامش بیشتری نسبت به مایحتاج خود اقدام کنند.

وی بااشاره به فروش فوق العاده مجازی نیز در این ایام یادآورشد: تمامی فروشگاه ها درچهار دپارتمان خواروبار، پوشاک، لوازم منزل و همچنین پروتئین خدمات دهی خواهندداشت. این در حالی است که ۱۳۹۶ جایزه نقدی برای شهروندان در فروش نوروزی در نظر گرفته شده است و همانند سالهای گذشته به سنت چیدمان هفت سین ، هفت خودروی پژو به عنوان جایزه تقدیم شهروندان خواهد شد .

علوی با اشاره به راه اندازی دو فروشگاه دیواری جدید به زودی گفت: یکی از این فروشگاه ها درمتروی تجریش به بهره بهرداری خواهد رسید . همچنین امسال نسبت به سال گذشته بیشتر از ۱۳۰ درصد افزایش فروش مجازی داشته ایم . به طوری که در دپارتمان پروتئین ۲۲ درصد تخفیف در فروشگاه ها اعمال شده است ومی توانیم بگوییم فروش پروتئینی در تهران حرف اول را می زند . این در حالی است که گوشت شقه گوسفند با نرخ دولتی ۳۱۵۰۰تومان در تمامی فروشگاه ها عرضه می شود .

مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای شهروند با اشاره به دهه فاطمیه اضافه کرد: به دلیل اینکه در دهه فاطمیه قرارداریم تبلیغات محیطی جشنواره نوروزی هنوز آغاز نشده و بلافاصله بعداز پایان این مراسم این تبلیغات درسطح شهر اجرا خواهد شد .

وی با اشاره به اضافه شدن سه فروشگاه جدید شهروند تا پایان سال جاری تصریح کرد: با اضافه شدن فروشگاه های عدل ، تهرانسر و پرند تعداد فروشگاه های شهروند به ۳۷ فروشگاه زنجیره ای رسیده است . این در حالی است که ۳۴ فروشگاه زنجیره ای بزرگ درپایتخت فعالیت می کنند، اما با این وجود فروش شهروند نه تنها کم نشده، بلکه افزایش نیز پیدا کرده است که دراین بین می توانیم بگویم که شهروند همچنان رتبه اول را دارد .

وی با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته فروش بالای ۲۰ درصد افزایش را داشته ایم، گفت: فروش کالایی نیز ۱۵ درصد افزایش داشته است .

علوی در پایان درپاسخ به سوالی در خصوص روند واگذاری فروشگاه شهروند به بانک شهرخاطر نشان کرد: فروشگاه دیواری منحصرا برای شهروند است ودرخصوص روند واگذاری نیز هنوز موضوع جدیدی حادث نشده است .