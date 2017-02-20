رئیس جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین که با حضور مسعود شوشتری، جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: وقتی حضرت ابراهیم (ع) بنای خانه خدا را ساخت، علاوه بر امنیت، رزق و ابزار زندگی را نیز برای مردم درخواست می‌کند.

وی درخواست حضرت ابراهیم (ع) را نشان دهنده اهمیت امنیت دانست و تصریح کرد: امروز شاهدیم که ایران اسلامی در بالاترین سطح از امنیت قرار دارد و این به برکت وجود ولایت است.

امام‌جمعه قزوین به نقش اثرگذار جمهوری اسلامی در ارتقای امنیت کشورهای اسلامی اشاره و تأکید کرد: شرایط ناامن برخی از کشورهای منطقه به برکت جمهوری اسلامی و نعمت ولایت، تغییر کرده و شاهدیم که هر روز امنیت در آن کشورها ارتقا می‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه با تأکید بر این‌که باید علاوه بر کارهای سخت‌افزاری به کارهای نرم‌افزاری در عتبات عالیات توجه شود، بیان کرد: مسئولان عتبات و عالیات علاوه بر حوزه سخت افزاری که مربوط به عمران و آبادانی است، در حوزه نرم‌افزاری و محتوایی نیز رسالت مهمی را بر عهده دارند و نباید از آن غافل شوند.

وی ادامه داد: ترویج و تبیین آرمان‌های انقلاب، شهدا، نهضت مقاومت اسلامی، صدور انقلاب و تعظیم شعائر الهی در راستای رسالت‌های محتوایی و نرم‌افزاری قرار دارد.

آیت‌الله عابدینی یادآور شد: باید ساخت و سازها در عتبات و عالیات با نگاه جامع صورت بگیرد و با اهداف، چشم اندازها و نیازها متناسب باشد تا بتوانیم اندیشه‌های دینی را صادر کنیم.

امام‌جمعه قزوین اذعان کرد: تمام کسانی که با نام جمهوری اسلامی در سایر کشورها فعالیت می‌کنند، سفیر نظام محسوب می‌شوند و رسالت مهمشان این است که نشان دهند ولایت امنیت بخش کشورهای اسلامی است.

در این مراسم حامد کبودوند به عنوان رئیس جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین منصوب و از خدمات سهرابعلی احمدی رئیس قبلی این ستاد تقدیر شد.