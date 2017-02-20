به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی ظهر دوشنبه در همایش ملی «شهر سبز پایدار» با بیان اینکه در شهر همدان ۳۰۰۰ هکتار باغ و ۵۸۰ هکتار فضای سبز وجود دارد که باید از این ظرفیت محافظت کرد، گفت: میانگین سرانه فضای سبز در کشور ۱۲ مترمربع و میانگین سرانه فضای سبز در شهر همدان ۱۰.۶ مترمربع است.

میرزایی با تاکید بر تلاش در راستای افزایش وسعت فضای سبز در همدان به انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی برای جابه‌جایی سایت دفن زباله اشاره کرد و گفت: شهر همدان ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که روزانه به صورت میانگین ۷۲۰ گرم زباله تولید می‌کنند و در روز به ۳۵۰ تا ۳۷۰ تن زباله می‌رسد.

آموزش تفکیک زباله به خانوارها در دستور کار شهرداری است

وی با بیان اینکه آموزش شهروندی و آموزش تفکیک زباله به خانوارها در دستور کار شهرداری است، گفت: شهرداری همدان خدمات مناسبی در راستای جمع آوری زباله شهر همدان ارائه داده است.

میرزایی همدان را پایلوت شهر سبز پایدار خواند و بااشاره به انعقاد تفاهم‌نامه عنوان کرد: همدان پتانسیل و ظرفیت کارهای اجرایی و عملیاتی زیست محیطی را دارد.

مسئول طرح احیا مراکز محله در همدان نیز با بیان اینکه همدان بی‌نظیرترین روددره‌ها، باغ‌ها، چمن‌ها و بافت تاریخی را داشته‌است، گفت: همدان دارای سطوح سبز بسیاری است که ویژگی‌های خاص بسیاری را برای شهر و زندگی شهروندان دربر دارد.

محله محوری از ویژگی‌های توسعه سطح سبز شهر است

حسن سجادزاده با اشاره به اینکه محله محوری از ویژگی‌های توسعه سطح سبز شهر است، عنوان کرد: رویکرد توسعه پایدار در ساختار سنتی و مشارکت مردمی اتفاق می‌افتد.

سجادزاده بابیان اینکه مردم ساکن در محلات قدیمی و چمن‌ها نیاز روزانه خود را از همان محلات تأمین می‌کردند و همین فضا علتی برای تعامل افراد با یکدیگر بوده است، گفت: محله در شهرسازی روابط اجتماعی افراد را تنظیم کرده و حیات اجتماعی را احیا می‌کند.

وی با بیان اینکه ۵۰ محله قدیمی در همدان شناسایی شده که هرکدام دارای یک مرکز محله بوده است، عنوان کرد: سیستمی که در هریک از محلات حاکم بوده بسیار خاص و نظام‌مند بوده و از حیث برخورداری از منابع طبیعی دارای فضای سبز و چشمه‌های جوشان بوده است.

گفتنی است؛ برنامه سفر یک روزه رئیس سازمان حفظت محیط زیست کشور به همدان که با برگزاری همایش ملی «شهر سبز پایدار» همراه بود حاشیه هایی نیز داشت.

در این برنامه جمعی از دانشجویان در مقابل محل برگزاری همایش تجمع اعتراض‌آمیز برپا کردند.

دانشجویان معترض با دست داشتن پلاکارد و بطری‌های حاوی آب گل‌آلود و زدن ماسک به صورت وضعیت بحرانی ریزگردها در استان خوزستان و آلودگی هوا را به نمایش گذاشتند.

همچنین انجمن اسلامی دانشجویان معتدل دانشگاه بوعلی‌سینا نیز در زمینه سفر ابتکار به همدان بیانیه‌ای را با عنوان «لطفا سفر به همدان را لغو کنید، خوزستان را دریابید» صادر کرد.