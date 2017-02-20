مذاکرات ایران-عراق با هدف توسعه میادین مشترک نفت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، «بیژن زنگنه» وزیر نفت امروز دوشنبه، ٢ اسفندماه به منظور دیدار و گفتگو با «جبار العیبی» وزیر نفت عراق به بغداد سفر کرد.

آخرین وضعیت قرارداد صادرات گاز ایران به عراق، توسعه مشترک میادین نفتی توسط دو کشور، تحلیل و ارزیابی آخرین وضعیت عرضه و تقاضا و قیمت نفت در بازار پس از توافق وین، سه محور گفتگوهای زنگنه در عراق خواهد بود.

در همین حال دی ماه امسال، «امیرحسین زمانی نیا»، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت به همراه هیاتی به عراق سفر کرده بود که در حاشیه این سفر، تفاهم‌نامه ای برای توسعه مشترک دو میدان نفتی پرویز (نفت‌خانه جنوبی) و خرمشهر (سندباد یا سیبه) و تفاهم نامه دیگری را در بقیه بخش‌های صنعت نفت از جمله نفت خام، ساخت تجهیزات، صادرات گاز، نوسازی پالایشگاه‌های عراق از سوی بخش خصوصی ایران و همچنین آموزش امضا کرده بود.

در شرایط فعلی، ایران آماده صادرات گاز به بغداد و این کشور نیز آماده دریافت گاز بوده و حتی خط لوله صادرات گاز ایران به بغداد هم اکنون از گاز پر است؛ اما اعتبار اسنادی (ال سی) این طرح هنوز باز نشده و به محض حل مسائل مالی، گاز ایران به بغداد صادر می‌شود.

از سوی دیگر مهدی جمشیدی دانا، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز هفته گذشته در حاشیه بازدید هیأت عراقی از مرکز کنترل دیسپچینگ شرکت گاز با اشاره به آماده سازی خطوط لوله انتقال گاز طبیعی ایران، گفته بود: بر اساس قرارداد صادرت گاز به عراق از مسیر بغداد، ارسال گاز به این کشور از محل نفت شهر با حجم روزانه هفت میلیون مترمکعب آغاز و به تدریج بر اساس برنامه زمان بندی، تا ۲۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.

شرکت ملی گاز ایران و وزارت برق و نیروی عراق، سال ٢٠١٣ میلادی قرارداد گازی امضا کردند و سال ٢٠١٦ میلادی الحاقیه‌ای در زمینه افزایش حجم و مدت زمان قرارداد بین دو کشور امضا شد.

براساس این قرارداد، صادرات گاز از هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز و پس از ٢١ ماه، به سقف قرارداد خواهد رسید. در فصول گرم ٣٥ و در فصول سرد ٢٥ میلیون مترمکعب و در مجموع سالانه ١٠ میلیارد مترمکعب گاز به منطقه بغداد صادر خواهد شد.

قرارداد صادرات گاز به منطقه بصره هم، به عنوان دومین قرارداد فروش گاز به عراق سال ٢٠١٥ میلادی امضاء شده که بر اساس آن، در فصول گرم ٣٥ و در فصول سرد ٢٠ میلیون مترمکعب و در مجموع سالانه ٩ میلیارد مترمکعب گاز به این منطقه ارسال خواهد شد.