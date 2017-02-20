همایش ماموریت جوان مومن انقلابی برای پیشرفت کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره با هدف شناسایی توانمندیها و بسترسازی و هماهنگی نظام یکپارچه تشکیلات اسلامی که با حضور جمعی از ادوار جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد و دانش آموختگان و فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی وسخنرانان و کارشناسان برگزار می شود.

این کنگره روز پنج شنبه، پنجم اسفندماه ۱۳۹۵ با عنوان «ماموریت جوان مومن انقلابی برای پیشرفت کشور» تشکیل می شود.

گفتنی است اولین کنگره سراسری جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۲ برگزار شد.

جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۶ با مجوز رسمی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کشور فعالیت خود را باجذب فارغ التحصیلان و اعضای فعال ادوار جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز کرده است.