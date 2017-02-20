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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

فرماندار شهرستان اهر خبر داد:

اختصاص ۷۰میلیارد ریال اعتبار برای دهیاری های اهر طی۳سال گذشته

اختصاص ۷۰میلیارد ریال اعتبار برای دهیاری های اهر طی۳سال گذشته

اهر - فرماندار شهرستان اهر از اختصاص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای دهیاری های شهرستان اهر در سه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان اهر گفت: تا سال ۹۲ میزان اعتبارات دهیاری  های شهرستان اهر تنها ۲۰ میلیارد ریال بود که این میزان در سه سال گذشته ۳ و نیم برابر یعنی ۷۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: در تمامی روستاهای شهرستان اهر حداقل یک طرح عمرانی در بخش های طرح هادی، برق رسانی، گازرسانی و آسفالت اجرا می شود.

فرماندار شهرستان اهر گفت: از روستائیان نیز انتظار داریم جهت تسریع در اجرای طرح های عمرانی از جمله طرح های هادی و آسفالت راهها مشارکت داشته باشند.

وی گفت: تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان اهر از نعمت گاز و ۹۹ درصد روستاها نیز از برق بهره مند هستند.

فرماندار شهرستان اهر همچنین با اشاره به فرا رسیدن سال جدید از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان اهر خواست زیباسازی و پاکسازی ورودی های روستاها و همچنین داخل روستاها را برای استقبال از سال جدید و مسافران در اولویت قرار دهند.

عابدی گفت: با توجه به ماه های پایانی دوره چهارم  شوراهای اسلامی از دهیاران و شوراهای اسلامی فعلی روستاها انتظار داریم بیش از پیش در کارهای خود جدی باشند و به خاطر ماه های پایانی این دوره از شوراها از اجرای کارها غفلت نکنند و همچنین از افراد وارد و کاربلد نیز بخواهند در انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شرکت کنند.

کد مطلب 3912740

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