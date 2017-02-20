طرح ملی کنترل و کاهش طلاق در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق که به بهزیستی محول شده به منظور تحکیم بنیان خانواده و بر اساس نقشه مهندسی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی است.

وی توقف نرخ رشد طلاق را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: برنامه ای که بهزیستی در این زمینه پیش بینی کرده در سه سطح فعالیتی مشاوره پیش از ازدواج، آموزش های حین عقد و آموزش زندگی خانواده خواهد بود

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر بتوانیم فرهنگ سازی کنیم که خانواده ها قبل از ازدواج به مشاور مراجعه کنند بخشی از طلاق ها پیشگیری می شود، بیان داشت:در همین راستا در نشست دستگاه های اجرایی استان مصوب شد که آموزش و مشاوره قبل از ازدواج اجباری شود.

عرب نژاد، ارتقا کیفیت و سلامت ازدواج، پیشگیری از آسیب های مرتبط با ازدواج، نهادینه سازی ضرورت آموزش و مشاوره پیش از اهداف را از جمله اهداف کلی این طرح برشمرد و افزود: در اهداف اختصاصی آن نیز پیشگیری از طلاق، تحکیم بنیان خانواده آموزش و مشاوره مهارت های مورد نیاز زوجین دنبال می شود.

اجرای طرح پیشگیرانه در ۴۰ درصد از مدارس استان

معاون تربیتی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این نشست از وجود ۱۵۵ هزار دانش آموز در استان خبر داد و گفت: بین مدرسه شمال و جنوب استان بیش از ۸۰۰ کیلومتر فاصله است و این نشان می دهد که تمامی دانش آموزان استان در خطر آسیب های اجتماعی هستند.

مهدی گلدانی مقدم با اشاره به اجرای طرح مهارت اجتماعی برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، بیان کرد: همچنین طرح آموزش مدیریت عواطف و هیجانات بلوغ ویژه دانش آموزان دختر پایه هفتم و پسر پایه هشتم برگزار می شود.

وی ادامه داد: این طرح شامل مباحث شناخت تغییرات دوره بلوغ، فضای مجازی، خودمراقبتی و عفاف و حجاب است.

معاون تربیتی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به اجرای طرح مهارت جرأت مندی ویژه دانش آموزان پایه نهم اشاره کرد و افزود: در این طرح نیز در رابطه با مصرف قلیان، فضای مجازی، راه حل مسئله، شناخت رفتارهای پرخطر و مهارت جرأت ورزی و تقویت مهارت نه گفتن آموزش هایی به دانش آموزان ارائه شده است.

گلدانی مقدم با بیان اینکه در ۴۰ درصد از مدارس استان طرح پیشگیرانه اجرا می شود، بیان داشت: طرح توانمندسازی پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی در مدارس دوره دوم متوسطه در ۶۸ آموزشگاه به عنوان پایلوت اجرا می شود.