احداث نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک از نتایج برجام است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعدازظهر دوشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک با اشاره به تاثیر برجام در جایگاه منطقه ای ایران، عنوان کرد: با اجرای برجام سهم مشارکت ایران در ژئوپولیتیک منطقه افزایش یافت.

وی ادامه داد: پیش از برجام تلاش بسیاری برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت اما بر اثر تدبیر و حکمت و شجاعت سرداران دیپلماسی نظام مقدس جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای، برجام حاصل شد و امروز شاهد نقش پر رنگ ایران در همه معادلات جهانی هستیم.

استاندار هرمزگان افزود: برجام موجب تقویت جایگاه ایران در نظم در حال تغییر منطقه ای شد و امروز موازنه در منطقه به نفع ایران تغییر یافته است.

جادری تصریح کرد: اولین تاثیر برجام انزوای روزافزون دشمن صهیونیستی در دنیا و منطقه بود و شیعه هراسی و ایران هراسی تضعیف شد و شکاف میان بازگیران به سود ایران تغییر پیدا کرد.

وی احداث نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک با مشارکت روسیه را از نتایج برجام دانست و عنوان کرد: با پیگیری و تلاش امروز شاهد به ثمر رسیدن یکی از طرح های بزرگ عمرانی پس از برجام در استان هرمزگان هستیم.