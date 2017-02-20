بلایای طبیعی ابزاری علیه دولت نشود/ایجاد ۳۰ هزار کانون آلاینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزارشد، گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه این بانوی انقلابی در مقاطعی قهرمان ملی و بین المللی شد، گفت: ۳۰ هزار کانون آلاینده در این چند ساله در کشور ایجاد شده که خوزستان نتیجه آن است.

استاندار همدان با بیان اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور امروز به همدان آمده اند تا همدان روزی خوزستان نشود، گفت: همدان اولین شهر سبز پایدار جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه خانم ابتکار تا کنون ۲ بار به همدان آمده است در صورتی که بنا به ضرورت ۹ بار به خوزستان رفته است، عنوان کرد: سفر به همدان خانم ابتکار را از خوزستان غافل نمی کند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه هیچ کس از مومن آسیب نمی بیند، گفت: بنا به گفته رئیس قوه قضائیه بلایای طبیعی را نباید کسی ابزاری علیه دولت کند.

وی با بیان اینکه شعار انتخاباتی هیچ دولتی حفظ محیط زیست نبوده است، گفت: دولت برای محیط زیست کار کرده است.

وی با بیان اینکه برخی کشورها به دلیل ناامنی نمی توانند توافقات لازم درباره ریزگردها را اجرایی کنند، گفت: آب و هوای همدان نعمت خداوند است اما اگر دولت تدبیر و امید تلاش مضاعفی برای نجات دریاچه ارومیه نداشت، امروز هم وضعیت آب و هوایی همین بود.

وی با بیان اینکه محیط زیست مرده به این دولت واگذار شد و باید احیا شود، گفت: دولت خوزستان را فراموش نکرده و با تمام امکانات تلاش می کند.

استاندار همدان با تاکید کرد اگر قصد تخریب نداریم، خواسته ها و مطالبات را بگوییم اما مطالبه گری توام با تخریب نباشد و به شائبه انتخابات دامن زده نشود، گفت: دو نیروگاه خورشیدی در همدان ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۵۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان همدان در دست اجرا داریم به استفاده از پساب فاضلاب همدان اشاره کرد و با بیان اینکه چاه های نیروگاه مفتح از مدار خارج شده است، گفت: نیروگاه شهید مفتح در حال تبدیل به نیروگاه خشک است.

نیکبخت عنوان کرد: تمام تلاشمان بر این است که شرایط خوب آب و هوایی همدان را به شرایط بهتری تبدیل کنیم.

استاندار همدان در ادامه خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تقاضادارم اجازه ندهید همه اعتبارات در تهران هزینه شود، گفت: ۵۲ درصد سپرده های بانک ها در تهران هزینه می شود و فعالیت اقتصادی را در تهران ایجاد می کند و باعث آلودگی در تهران است که باید پیشگیری شود.

وی همچنین با بیان اینکه شاهد تاثیر برجام در همدان هستیم، تامین ریل قطار، تامین تکنولوژی پتروشیمی و مواردی دیگر را تاثیر برجام دانست و گفت: خواهش ما این است که از سرمایه گذاری در تهران به نفع اشتغال استان ها پیشگیری کنید.