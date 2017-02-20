احمد بارگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وجود آرامستان‌ها در شهرها ضرورتی انکارناپذیر است اما آنچه در این میان توجه به آن را ایجاب می کند توسعه آرامستان‌ها بر مبنای ضوابط و اصول شهرسازی است.

وی بیان کرد: بی‌توجهی به این موضوع موجب توسعه آرامستان‌ها در گوشه و کنار شهر می‌شود که بر سلامت جسمی و روحی شهروندان تأثیر می‌گذارد و به همین دلیل مدیریت ارشد شهری باتوجه افزایش جمعیت جزیره خارگ با حساسیت بالایی به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود : ساماندهی آرامستان جزیره خارگ با دقت و تدبیر ویژه در سال جاری ورود کردیم و توسعه این آرامستان بر مبنای اصول است که محوطه‌سازی این آرامستان انجام شده و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ متر و ۴۰۰ قبر با المان کاملا اسلامی انجام شده است.

شهردار خارگ تصریح کرد: ۲۴ اسفند ماه همزمان با سالروز شهادت شهید باکری و روز شهردار این آرامستان افتتاح خواهد شد.