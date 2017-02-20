به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی بعداز ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: ۲۰۰ مدرسه آماده برای اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۶ در ۳۹ منطقه و ناحیه آذربایجانشرقی برای اسکان فرهنگیان آماده سازی شده و در اختیار معلمان قرار میگیرد.
وی از راه اندازی مرکز دائمی اسکان فرهنگیان برای نخستین بار در کشور در تبریز خبر داد و گفت: ادامه داد: این مرکز به صورت شبانه روزی پاسخگوی معلمان و مسافران فرهنگی کشور است که برای رفاه حال فرهنگیان راهاندازی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ادامه داد: مقدمات میزبانی نوروزی فرهنگیان با تخفیف ویژه فراهمشده و از ۲۶ اسفند تمامی امکانات اسکان نوروزی مدارس در اختیار مسافران فرهنگی قرار میگیرد.
پاشایی همچنین از فراهم شدن زیرساخت های لازم لازم برای اسکان فرهنگیان گردشگر کشور در استان خبر داد و افزود: در سال گذشته برای سفر ۱۰ درصد فرهنگیان به تبریز در تابستان ۹۵ برنامهریزیشده بود که با اقدامات خوب انجامشده، بیش از ۲۴ درصد معلمان و فرهنگیان کشور، تابستان امسال آذربایجان شرقی را برای گردش و مسافرت انتخاب کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بر ضرورت آموزش همگانی از جمله هتلداران و رانندگان و... برای نحوه مواجهه با گردشگران و تکریم آنها تاکید کرد و اظهار داشت: اگر گردشگر خاطره خوشی از برخورد مردم با وی نداشته باشد، یقیناً در انتخابهای بعدی استان به عنوان مقصد گردشگری تجدیدنظر خواهند کرد.
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