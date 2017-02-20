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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

مدیرکل آموزش ‌و پرورش آذربایجان شرقی خبرداد:

آمادگی ۲۰۰ مدرسه آذربایجان‌شرقی برای اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۶

آمادگی ۲۰۰ مدرسه آذربایجان‌شرقی برای اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۶

تبریز- مدیرکل آموزش ‌و پرورش آذربایجان شرقی از آمادگی ۲۰۰ مدرسه آذربایجان‌شرقی برای اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی بعداز ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: ۲۰۰ مدرسه آماده برای اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۶ در ۳۹ منطقه و ناحیه آذربایجان‌شرقی برای اسکان فرهنگیان آماده سازی شده و در اختیار معلمان قرار می‌گیرد.

وی از راه اندازی مرکز دائمی اسکان فرهنگیان برای نخستین بار در کشور در تبریز خبر داد و گفت:  ادامه داد: این مرکز به صورت شبانه روزی پاسخگوی معلمان و مسافران فرهنگی کشور است که برای رفاه حال فرهنگیان راه‌اندازی شده است.

مدیرکل آموزش ‌و پرورش آذربایجان شرقی ادامه داد: مقدمات میزبانی نوروزی فرهنگیان با تخفیف ویژه فراهم‌شده و از ۲۶ اسفند تمامی امکانات اسکان نوروزی مدارس در اختیار مسافران فرهنگی قرار می‌گیرد.

پاشایی همچنین از فراهم شدن زیرساخت های لازم لازم برای اسکان فرهنگیان گردشگر کشور در استان خبر داد و افزود: در سال گذشته برای سفر ۱۰ درصد فرهنگیان به تبریز در تابستان ۹۵ برنامه‌ریزی‌شده بود که با اقدامات خوب انجام‌شده، بیش از ۲۴ درصد معلمان و فرهنگیان کشور، تابستان امسال آذربایجان شرقی را برای گردش و مسافرت انتخاب کردند.

مدیرکل آموزش ‌و پرورش آذربایجان شرقی بر ضرورت آموزش همگانی از جمله هتل‌داران و رانندگان و... برای نحوه مواجهه با گردشگران و تکریم آنها تاکید کرد و اظهار داشت: اگر گردشگر خاطره خوشی از برخورد مردم با وی نداشته باشد، یقیناً در انتخاب‌های بعدی استان به عنوان مقصد گردشگری تجدیدنظر خواهند کرد.

کد مطلب 3912751

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