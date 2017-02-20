حفظ باغات شیراز اصلی ترین برنامه شورای چهارم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق نگر بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: در اجرای سیاست های زیست محیطی حفظ باغات حوزه استحفاظی بعنوان مهمترین سرمایه شهر از اصلی ترین برنامه شورای چهارم است.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود باران و خشک شدن منابع آبی و چاه های موجود لازم است یک تحول اساسی در قانون شورای عالی شهرسازی حاکم بر باغات حوزه استحفاظی بعمل آید.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: آنچه که نتیجه عملکرد قانون فوق در باغات حوزه استحفاظی بوده حاکی از انهدام بخش بزرگی از باغات و ایجاد تبعیض بین باغداران است بطوریکه در تقسیم بندی گروه یک و گروه پنج تفاوت های بسیار فاحشی دیده می شود.

حق نگر تاکید کرد: بعضاً بخش هایی که به آنها اطلاق گروه ۵ گردیده طی سال های گذشته تبدیل به ساختمان های دوطبقه و سه طبقه شده و ملک های مجاور که اطلاق گروه یک به آنها می باشد حتی اجازه احداث یک سرویس بهداشتی و دیوار کشی هم به آنها داده نشده است.

وی تاکید کرد: مقاومت شهرداری در حفظ باغات گروه یک درخور تحسین و قابل ستایش است اما متاسفانه انگیزه های سودجویانه باعث تخریب باغات از درون شده لذا احتیاج به یک بازنگری کلی در قانون فوق کاملا مشهود است.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: کوچه گلخون در ابتدای خیابان قصردشت، این منطقه پرشده از درخت های بسیار انبوه و کهنسال است که اخیرا تفکیک گردیده و دیوارکش شده و به قطعات زیر ۵۰۰ متری تقسیم گردیده است.

حق نگر افزود: کوچه ۹۵ قصردشت، کوچه فوق طبق عکس های ماهواره ای یکی از زیباترین و انبوه ترین مناطق باغی شهر شیراز بوده که متاسفانه در زمین گروه یک و گروه پنج آن بسیار نادرست تعیین شده و همین امر باعث شده که کل باغات در کوچه فوق تحت تاثیر قرار گیرد و حاصل اجرای قانون فوق نابودی حداقل ۷۰ درصد باغات موجود شده است.

وی افزود: حداقل شیوه نامه ماده ۱۴ که اخیراً در صحن شورای اسلامی شهر شیراز مصوب گردیده است را جهت کلیه باغات باقی مانده گروه پنج در حوزه استحفاظی باغات تسری داده شود تا حداقل باقی مانده باغات گروه پنج بنحو مطلوب تری در خدمت شهر شیراز قرار گیرد و از انهدام آنها جلوگیری شود.