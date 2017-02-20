۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

فرمانده انتظامی عسلویه خبر داد؛

توقیف ۴ وانت حامل کالای قاچاق در عسلویه

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از توقیف چهار دستگاه خودرو وانت حامل لوازم خانگی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سهام صالحی اظهار داشت: در پی خبری مبنی بر اینکه چهار دستگاه وانت پراید از انباری در شهر نخل تقی اقدام به بارگیری لوازم خانگی قاچاق کرده و قصد خروج از شهرستان به سمت استان‌های هم جوار را دارد رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سریعا گشت پلیس آگاهی هر چهار دستگاه خودرو را هنگام بارگیری متوقف و در بازرسی از آنها چهار دستگاه یخچال خارجی فاقد مدارک گمرکی را کشف کردند.

سرهنگ صالحی بیان داشت: ارزش این محموله طبق نظر کارشناس مربوطه یک میلیارد و ۳۰۰ میلون ریال است که در این رابطه سه نفر متهم به همراه خودو و کالای مکشوفه به دایره قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی منتقل شدند.

کد مطلب 3912755

