نوروز ۱۳۹۶ تمرینی برای رویداد بزرگ تبریز ۲۰۱۸ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی بعداز ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی تاکید کرد: چادر زدن در استان در ایام نوروز ممنوع است.

وی همچنین در ادامه با تاکید بر ضرورت معرفی فرهنگ آذربایجان بیش‌ازپیش به مسافران، گفت: نوروز امسال تمرینی برای "تبریز ۲۰۱۸" است که باید با قدرت محورهای فرهنگی، مذهبی و معرفی فرهنگ آذربایجان معرفی شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تنها ۱۱ ماه تا تبریز ۲۰۱۸ حدود ۱۱ ماه باقی مانده است، افزود: در شورای برنامه‌ریزی کلید آغاز عملیات رسمی زده شد، لذا در هر گزارش، بروشور و... باید لوگوی تبریز ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار گیرد که هواپیمایی آتا نیز برای درج لوگوی ۲۰۱۸ بر بدنه هواپیماها اعلام آمادگی کرده است.

پورمهدی با بیان اینکه مردم چند هفته قبل از نوروز مقصد سفر نوروزی خود را انتخاب می‌کنند، افزود: تخفیف‌ها و مشوق‌های لازم باید به سرعت اعلام شود تا به موقع، آذربایجان شرقی به عنوان مقصد گردشگری نوروزی انتخاب شود چرا که اعلام تخفیف‌ها در شب عید فایده‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه مبادی ورودی و پایانه‌ها باید مکرر مورد بازدید قرار گیرد، تاکید کرد: باید مشکلات احتمالی به سرعت رفع شود، چرا که در نخستین نگاه مسافران در مورد تبریز قضاوت خواهند کرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجانشرقی تاکید کرد: نظارت بر بازار استان از یکی از ضروریات است و اولویت با فروش تولیدات استان ضمن اینکه بازار در ایام تعطیل نوروز باز خواهد بود که مسافر وقتی با بازار بسته مواجه می‌شود مشکلات زیادی برای اعتبار تبریز ایجاد می‌کند.

پورمهدی ادامه داد: باید برای تکریم مهمان امکانات لازم را فراهم کنیم که ابتدایی‌ترین آنها سرویس بهداشتی و نمازخانه و... است.

وی افزود: ضمن اینکه افراد خط مقدم ارتباط با گردشگران هم باید با برخورد مناسب با مهمانان، خاطره خوشی را برای مسافران ایجاد کنند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه منظور از ارس فقط جلفا نیست، اظهار داشت: باید یک تور سه روزه برای حاشیه ارس و تبریز به صورت پکیج طراحی و اجرا شود.

پور مهدی اضافه کرد: تمام ویژگی‌های گردشگری کویری، جنگلی، کوه و... در ارس و تبریز داریم که می‌توانیم به صورت ویژه به این موضوعات بپردازیم که رینگ گردشگری سهند و سبلان و ارس در اولویت قرار دارد.