داشته های کنونی نظام مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالصاحب طهماسبی روز دوشنبه در یادواره سالگرد شهادت شهید علی جرایه کم سن و سالترین شهید کشور اظهار داشت: دشمن تلاش دارد با اشکال مختلف و بویزه با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی نسل های جدید انقلاب را با فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی بیگانه کند و اکر بتوانیم فرهنگ ایثار ، از خودگذشتگی و شهادت طلبی را در بین نسل جوان و نوجوان اشاعه دهیم، بخوبی توانسته ایم در مقابل این هجمه ها ایستادگی کنیم.

وی یادآـور شد: مردم شهرستان آبدانان با توجه به روحیه سخت کوشی و عشق و محبت خود نسبت به نظام و انقلاب در دوران دفاع مقدس حضور چشمگیری در جبهه های حق علیه باطل داشتند بطوریکه از از پنج نفر آبدانانی یک نفر در جبهه ها خدمت می کرد که نشان از حس مسئولیت پذیری مردم این خطه در دفاع از آرمان های نظام است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت امیرالمومنین(ع) استان ایلام اضافه کرد: شهیدان جرایه ، صارم طهماسبی و شهید هسته ای داریوش رضایی نژاد از شاخص ترین شهدای این شهرستان هستند که توانستند در بخش های مختلف خدمات شایان توجهی را به انقلاب ارائه دهند.

طهماسبی گفت: هم عهدی با شهیدان و تکریم خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، یک رسالت الهی و تعهد اجتماعی است که سلامت و امنیت کشور را برای دراز مدت تضمین می کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاش همه جانبه تمامی مسئولان بتوانیم در جهت حل مشکلات مردم آبدانان بوبژه از نظر اقتصادی و اشتغالزایی گام برداریم.

امام جمعه آبدانان نیز در این مراسم گفت: شهیدان گلگون کفن وطن، جان خود را برای مقابله با متجاوزان به این خاک نثار کردند تا نظام اسلامی، عزت ایرانی و نهضت حسینی در اوج افتخار بماند.

حجت الاسلام حسین حاجیلری با ابراز امیدواری به اینکه مردم و مسئولان به وظیفه خود در قبال جامعه ایثارگران ادامه دهندف تاکید کرد: رمز ماندگاری انقلاب نیز در تدوام راه شهداست.

شهید علی جرایه اول دوم اسفند سال ۶۲ بر اثر اصابت ترکش گلوله خمپاره در منطقه عملیاتی چنگوله و در ۱۲ سالگی به شهادت رسید.