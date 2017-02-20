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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

عضو هیئت مدیره انجمن ارولوژی ایران خبر داد:

انجام چکاپ رایگان پروستات در سه بیمارستان اصفهان

انجام چکاپ رایگان پروستات در سه بیمارستان اصفهان

اصفهان - عضو هیئت مدیره انجمن ارولوژی ایران گفت: چکاپ رایگان پروستات به مدت سه روز در بیمارستان‎های الزهرا، خورشید و اردیبهشت اصفهان به مناسبت هفته سلامت مردان انجام می‎گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یزدانی در نشست مطبوعاتی ظهر دوشنبه در هفته سلامت مردان اظهار داشت: خطر سرطان پروستات در سن ۴۵ سالگی بیش از سنین بالاتر است.

وی بیان داشت: از پنج شنبه همین هفته به مدت سه روز چکاپ رایگان پروستات در بیمارستان‎های الزهرا(س)، خورشید و اردیبهشت برای افرادی که برای اولین بار مراجعه می‌کنند، انجام می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن ارولوژی ایران با اشاره به شعار امسال عنوان کرد: شعار امسال «ناباروری بیماری یک فرد نیست، بیماری یک خانواده است» انتخاب شده؛ گرچه هفته سلامت مردان است اما سلامت سینه در زنان خیلی ناامید کننده است و باید توجه ویژه‌ای به آن شود.

وی اضافه کرد: از بین هر ۱۰۰ زوج ۱۳ زوج ناتوانی در باروری دارند و ناباروری ناشی از اشتباه هیچ‌کدام از زوج نیست؛ یک سوم ناباروری به خاطر مردان، یک سوم زنان و یک سوم به صورت مشترک است.

یزدانی بیان کرد: سیگار کشیدن می‌تواند عامل ناباروری باشد زیرا سیگار باعث می‌شود اسپرم‌ها کوچک‌تر شوند و عامل حرکتی را از آن‌ها بگیرد؛ همچنین استروئیدها که در بدن‌سازی هم به کار می‌رود، می‌تواند باعث ناباروری شود.

کد مطلب 3912761

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