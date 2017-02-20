بستر معاینه کارمندان ادارات در اصفهان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان عقدک ظهر دوشنبه در نشست خبری هفته سلامت مردان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به فراهم شدن بستر معاینه مردان در هفته سلامت، اظهار داشت: بسیاری از کارمندان ادارات هماکنون مراجعه میکنند و همه کادر آنها چکآپ میشوند تا در صورت مشاهده بیماری به درمان بپردازند؛ مسئولان ادارات باید پیگیر این خدمت بشوند تا از کادر آنها معاینههای لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: از سال ۸۲ وزارت بهداشت به دنبال پرونده الکترونیکی سلامت بود که از شش ماه قبل این برنامه شروع شد و اکنون دانشگاه علوم پزشکی در واحدهای خود از این پروندهها با نام سامانه سیب استفاده میکند.
معاون فنی معاونت بهداشت استان اصفهان از ناباروری ۱۳ زوج از هر ۱۰۰ زوج خبر داد و اعلام کرد: شیوع مصرف دخانیات در استان اصفهان، تغذیه نامناسب، تحرک ناکافی مردان، شیوع فشارخون و غیره از عوامل اصلی است که موجب سکته و مرگ و میر در مردان می شود.
در آینده آمار وحشتناکی از سرطان خواهیم داشت
وی گفت: با توجه به اینکه مردها به سلامت خود اهمیت نمیدهند و خود مراقبتی نمیکنند؛ از رسانهها میخواهیم با اطلاعرسانی صحیح به مردان توصیه کنند که به سلامت خود اهمیت بیشتری دهند چرا که مشکلات سلامت مردان قابل پیشگیری است.
اصغر قلمکاری عضو انجمن اورولوژی استان اصفهان اعلام کرد: انجمن اورولوژی در سال ۱۳۳۲ به ثبت رسیده که قدیمیترین انجمن ایران است و این انجمن بیشتر در کارهای علمی و پژوهشی فعالیت میکند.
وی افزود: سرطان در سطح شهر اصفهان بسیار زیاد است و با همین روند آمار وحشتناکی در آینده کشور خواهیم داشت که میتوان این آمار را با یک چکآپ ساده سالیانه با هزینه پایین، کاهش داد.
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