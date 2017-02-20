«ترزا می» فاقد شجاعت سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «پیتر مندلسون» وزیر سابق کابینه انگلیس از حزب کارگر ضمن متهم کردن نخست وزیر این کشور به نداشتن شجاعت سیاسی گفت ترزا می، در صورتی که مردم شرایطش را رد کردند، باید دوباره بر سر خروج از اتحادیه اروپا با سران این اتحادیه مذاکره کند.

لرد مندلسون که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد ضمن متهم کردن ترزا می به نداشتن شجاعت سیاسی اضافه کرد مردم انگلیس باید فرصت قضاوت درباره توافقنامه خانم می برای خروج از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت، را داشته باشند. برخی این صحبت مندلسون را نشانه ای از احتمال برگزاری رفراندوم مجدد یا یک انتخابات عمومی برای تصمیم گیری درباره نحوه برگزیت می دانند.

پیش از این تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس نیز از مردم خواسته بود در مقابل برنامه ترزا می برای «خروج از اتحادیه با هر قیمتی» قیام کنند.

مندلسون ضمن حمایت از اظهارات بلر از مجلس لردهای انگلیس خواست بر توافقنامه برگزیت که قرار است بین مقامات انگلیس و اتحادیه اروپا در بروکسل منعقد شود نظارت کند و از اینکه این توافقنامه مصالح مردم انگلیس را تامین می کند مطمئن شود.

وزیر سابق کابینه انگلیس اضافه کرد: اگر آنچه قرار است جایگزین خروج از اتحادیه شود مشابه منافعی است که ما با عضویت در این اتحادیه به دست می آوریم، باید این فرصت را داشته باشیم که دولت را دوباره سر میز مذاکره بفرستیم تا توافقنامه ای را تضمین کند که آنچه را نیاز داریم به ما بدهد.