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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۳۹

کشته شدن ۴ نظامی روسیه در سوریه

کشته شدن ۴ نظامی روسیه در سوریه

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای از کشته شدن چهار نظامی این کشور و زخمی شدن دو نظامی دیگر در انفجاری در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه از کشته شدن چهار مستشار نظامی این کشور و زخمی شدن دو تن دیگر در پنجشنبه گذشته خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: چهار نظامی روسیه در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۷ در سوریه بر اثر انفجار خودرو حامل آنها با بمب هدایت شونده از راه دور کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که کاروان خودروهای نیروهای سوری که در میان آنها مستشاران نظامی روس نیز حضور داشتند از منطقه فرودگاه طیاس/تیفور در استان حمص در حال حرکت به سوی شهر حمص بود.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که خودرو مستشاران روس مسافت ۴ کیلومتری را قبل از اینکه با بمب هدایت شونده از راه دور منفجر شود، طی کرده بود.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: دو نظامی روسیه نیز در این حادثه زخمی شدند و پزشکان روس تمامی تلاش خود را برای نجات زخمی شدگان به کار بسته اند.

کد مطلب 3912774

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