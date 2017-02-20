همایش خودمراقبتی و پیشگیری از سرطان در دیر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، این همایش باهدف آشنایی بیشتر مردم با عوامل بیماری سرطان و راههای پیشگیری از آن برگزار شد.
شرکتکنندگان در همایش خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری سرطان با مباحث مختلفی از قبیل انواع بیماریهای سرطان، سرطانهای شایع در زنان و مردان، تأثیر شرایط محیطی در بروز سرطان، نقش ورزش و تحرک بدنی در پیشگیری از بیماری سرطان، نقش تغذیه ناسالم در شیوع بیماری سرطان و مضرات مصرف دخانیات در بروز و افزایش میزان بیماری سرطان در جامعه آشنا شدند.
بیماری سرطان یکی از شایعترین بیماریهای غیر واگیر است که دومین علت مرگومیر پس از بیماریهای قلبی عروقی در شهرستان دیر به خود اختصاص داده است.
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