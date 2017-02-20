به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری استان همدان به بازدید از نیروگاه خورشیدی در همدان اشاره کرد و گفت: رویکرد شهر سبز پایدار بسیار امیدبخش است.

وی با بیان اینکه استاندار همدان با تجربه و نگرش جامع سکان استان را در دست دارد، افزود: سرمایه ارزشمندی در شهر همدان وجود دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه دولت یازدهم از آغاز کار معضلات زیست‌محیطی را تشخیص داد، گفت: بی توجهی به این زمینه ساز بحران ملی است.

وی با بیان اینکه دولت قبل محیط زیست را اولویت قرار نداد، اما دولت یازدهم با اولویت قرار دادن این شرایط را تشخیص داد، گفت: اولین جلسه و مصوبه دولت یازدهم احیای دریاچه ارومیه بود.

ابتکار با بیان اینکه باید با نگاه خاص به توسعه پایدار تلاش کرد، گفت: اقتصاد سبز به دستور رئیس جمهور در دستور کار تمام دستگاهها قرار گرفت تا رشد اقتصادی کشور ملازم با تخریب آب و خاک و همراه آلایندگی ها نباشد.

وی با بیان اینکه کشورها امروز به دنبال رشد سبز در اقتصاد هستند، عنوان کرد: سیاستهای کلی محیط زیست بسیار هوشمندانه و به منظور مشارکت همه در حفاظت محیط زیست تنظیم شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در برنامه ششم کشور به شاخص های محیط زیست و برنامه های زیست محیطی توجه ویژه شده است.

ابتکار افزود: ابلاغ سیاستهای محیط زیست از سوی رهبر معظم انقلاب و توجه ویژه دولت در برنامه ششم به محیط زیست با برنامه رشد پایدار جهانی همگام شده است که این یک فرصت برای ایران است.

وی با بیان اینکه استان همدان در زمینه محیط زیست گام های خوبی برداشته و حرکت قابل قبول و خوبی به سمت اهداف ملی محیط زیستی دارد، گفت: اتفاقات خوبی در استان همدان رخ داده و همدان در انرژی های خورشیدی در کشور پیشگام است.

ابتکار با بیان اینکه همدان در کشاورزی و مهار چاه های غیرمجاز کارهای خوبی انجام داده است، گفت: «آق گل» تالاب بسیار زیبایی است و ارزش طبیعی و میراث استان است که باید حفاظت شود و کارهای مناسبی درراستای احیای ان انجام شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه گزارش ها نشانه جهت گیری خوب در استان برای حفاظت از محیط زیست است و می تواند برد رتبه بندی های بین المللی را برای همدان فراهم کند، گفت: توسعه انرژی های تجدید پذیر همراهی با جامعه جهانی در کاهش گازهای گلخانه ای و هم راستا با اقتصاد بدون کربن است.

وی عنوان کرد: جایگاه همدان بین المللی است و باید تلاش شود در کنار حفاظت از میراث فرهنگی از میراث طبیعی نیز حراست و حفاظت کنیم.

ابتکار گفت: پیشنهاد کرده ام در همدان hse را فراگیر کنیم زیرا اگر این سامانه به راه باشد، حوادث بسیاری قابل پیشگیری است.