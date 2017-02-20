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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

بعداز سلب عضویت دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اهر

اعضای جدید شورای شهر اهر در روزهای آینده معرفی می شوند

اعضای جدید شورای شهر اهر در روزهای آینده معرفی می شوند

اهر - فرماندار شهرستان اهر از سلب عضویت دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اهر خبر داد و گفت: اعضای جدید شورای شهر اهر در روزهای آینده معرفی می شوند.

سید محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه شورای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی، سکونت دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر در اهر احراز نشد و تصمیم بر سلب عضویت این دو تن گرفته شد.

وی افزود: اعضای علی ‌البدل شورای اسلامی شهر اهر در روزهای آینده در صورت تأئید رأی صادره معرفی خواهند شد.

عابدی بابیان اینکه سلب عضویت اعضای شورای شهر اسلامی اهر به‌صورت عمومی اعلام می‌شود، تأکید کرد: علاوه بر سلب عضویت دو عضو این شورا، یک‌ عضو از اعضای شورای اسلامی شهر اهر نیز تذکر رسمی دریافت کرده است.

لازم به ذکر است، حکم صادر شده بدوی بوده و تا زمان صدور حکم قطعی اعضای یاد شده حق اعتراض به این رأی را داشته و می توانند در جلسات شورا حضور یابند و به کار خود ادامه دهند.

کد مطلب 3912779

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