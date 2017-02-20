۱۸ بازار میوه و تره بار موفق به اخذ استاندارد تشویقی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل این سازمان با اشاره به اخذ استاندارد تشویقی ۱۸ بازار در اقصی نقاط شهر تهران اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سازمان و با هدف خدمت رسانی مطلوب به شهروندان، بازارهای میوه و تره بار شهدای جی، فردوس ۲، وردآورد، صفا، نظام آباد، کوهستان، زیتون، حبیب الهی، جهان آرا، حکمت، شهرک نفت، ازگل، سماء، طوس، دردشت، فرجام، مهر و جمالزاده پس از بازدیدهای به عمل آمده توسط کارشناسان اداره کل استاندارد تهران موفق به اخذ استاندارد تشویقی شدند.

عبدالحسین رحیمی با بیان اینکه ارتقای کیفیت بهداشتی در سطح میادین و بازارهای میوه و تره بار برای سازمان بسیار حائز اهمیت است، گفت: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تلاش دارد با رعایت استانداردهای لازم، ارتقای کیفیت بهداشتی، توجه به ایمنی بازار و کنترل کیفیت محصولات عرضه شده شرایط لازم به منظور خدمت رسانی مناسب و ایجاد فضای ایمن برای شهروندان را ایجاد کند. اعطای استاندارد تشویقی به ۱۸ بازار میوه و تره بار نیز بر همین مبنا صورت گرفته است.

رحیمی افزود: در همین راستا با هماهنگی های به عمل آمده میان سازمان و انجمن مدیران کنترل کیفی صنایع استان تهران برنامه آموزشی مسئولین کنترل کیفی میادین و بازارهای میوه و تره بار طی دو هفته در بهمن ماه ۹۵ برگزار شد.