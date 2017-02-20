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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

مینی بوس حامل معلمان در منطقه سیلوانا واژگون شد

مینی بوس حامل معلمان در منطقه سیلوانا واژگون شد

ارومیه- دقایقی پیش مینی بوس حامل معلمان اداره آموزش و پرورش منطقه سیلوانا در مسیر جاده بند- سیلوانا واژگون شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش سیلوانا در خصوص این حادثه به خبرنگاران گفت: مینی بوس حامل معلمان مجتمع حجاب و دبیرستان شهدای زیوه در مسیر بخش سیلوانای ارومیه و در نزدیکی روستای پیرهادی دچار حادثه شده است.

شهرام مصطفوی با بیان اینکه در این حادثه ۵ نفر از معلمانان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند اظهارداشت: پنج تن از همکاران ما زخمی شده اند که در حال انتقال به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه هستند و خوشبختانه شدت جراحات شان زیاد نیست.

مصطفوی با اشاره به اینکه محل دقیق این حادثه در نزدیکی روستای پیرهادی در مسیر اصلی جاده زیوه -ارومیه صورت گرفته است و گفت: علت این سانحه در حال بررسی است.

مدیر آموزش و پرورش سیلوانا یاد آور شد: این معلمان از همکاران دبیرستان شهدای زیوه هستند که مینی بوس آنها در حوالی روستای بند چپ کرده است.

کد مطلب 3912783

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